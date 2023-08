Der Ball rollt wieder. Nach zwei freien Tagen am Stück ist die Eintracht weiter damit beschäftigt, sich für den nahenden Pflichtspielstart in Form zu bringen. Am Mittwochvormittag – zum Übungsbeginn bei Regen, zum Ende bei Sonnenschein – konnte Dino Toppmöller nahezu alle Profis aus seinem großen Kader begrüßen. Dass der verletzte Lucas Alario noch in seiner argentinischen Heimat ist, wusste der Eintracht-Trainer schon länger.

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Neu hingegen war die Unpässlichkeit von Junior Dina Ebimbe, der sich erkältet krank meldete und sich sputen muss, um am Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal und bei Sky) beim Erstrundenspiel bei Lokomotive Leipzig einsatzbereit zu sein. Die Prüfung bei den formal viertklassigen Sachsen kann erste Indizien darüber liefern, was von der Eintracht in dieser Saison mit neuem Trainer und neuen Spielern grundsätzlich erwartet werden kann.

Personell ist weiterhin alles im Fluss. Spieler wie Rafael Borré, Faride Alidou und wohl auch Ali Akman werden den Klub verlassen beziehungsweise an andere Vereine ausgeliehen. Verpflichtet worden ist am Mittwoch der 19 Jahre alte U-19-Nationalspieler Nnamdi Collins von Fortuna Düsseldorf. Der hochgelobte Verteidiger hat sich bis Mitte 2028 an die Eintracht gebunden.

Muanis Tore wären hilfreich

Die Statik des Mannschaftsgefüges kann noch einmal gehörig ins Wanken geraten, falls Randal Kolo Muani geht. Der beste Stürmer der Eintracht lässt sich nicht anmerken, dass er in Europa ein begehrter Mann ist. Am Mittwoch lachte und scherzte der Franzose nach Herzenslust. Auch dass ihn Trainer Toppmöller im Trainingsspielchen in der vermeintlichen B-Elf aufstellte, nahm er lässig. Es sind die bekannten Spielereien, zu denen die Coaches immer wieder greifen. Zu bedeuten haben sie im Fall Kolo Muani nichts. Solange der 24-Jährige den Dress mit dem Adler auf der Brust trägt, ist und bleibt er die sportliche Lebensversicherung der Eintracht.

Tore von Kolo Muani im Pokalspiel bei Lokomotive Leipzig wären hilfreich, denn die Partie kann für die Eintracht Überraschungen bereithalten. Ein erfahrener Profi wie Sebastian Rode weiß dies, und deshalb wies er schon am Mittwoch auf die Tücken des K.-o.-Spiels hin.

„Wir müssen von der ersten Sekunde an den Kampf annehmen. Wenn wir das schaffen, bin ich überzeugt, dass wir mit unserer spielerischen Klasse Leipzig dominieren werden“, sagte der Kapitän der Eintracht, der nicht nur Respekt vor dem Gegner zeigte. „Alles wird darauf ankommen, wie wir mental auf die Stimmung dort eingestimmt sind.“ Beide Fangruppierungen verbindet alles andere als eine Freundschaft.

In der vergangenen Saison, als die Eintracht in der ersten Pokalrunde auswärts beim Zweitliga-Aufsteiger Magdeburg antreten musste, gab es schlimme Ausschreitungen. Sportlich sieht Rode die Eintracht auf dem richtigen Weg. „Es fehlt momentan noch an Kleinigkeiten, das Tor unbedingt machen zu wollen. Ich bin aber zuversichtlich, dass der Knoten in den Spielen langsam platzen wird“, sagte der 32 Jahre alte Frankfurter Spielführer, der seine letzte Saison bestreitet und danach seine aktive Karriere beendet.

Am Mittwoch, als Toppmöller und seine Helfer die Spieler auf beiden Trainingsplätzen beschäftigten, war Rode nach längerer Zwangspause erstmals wieder dabei. „Eine kleine Wadenverletzung hatte mich zwei Wochen außer Gefecht gesetzt.“

Mehr zum Thema 1/

Rode war auch dabei, als er und seine Mannschaftskollegen zwischen der Vormittags- und der Nachmittagseinheit im Kraftraum zwei zusätzliche Schulungen absolvieren mussten. Von Spezialisten gab es Auskunft zum Thema Antidoping. Zudem brachte der Wiesbadener Bundesliga-Referee Tobias Welz die Eintracht auf den neuesten Regelstand im Schiedsrichterwesen.