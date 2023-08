Dino Toppmöllers Trainer-Premiere bei der Eintracht soll ein anderes Ergebnis bringen als die blamablen Resultate seiner Vorgänger. Die beiden Österreicher Oliver Glasner und Adi Hütter erlebten bei ihrem Debüt im DFB-Pokal ein Desaster: Glasner schied mit den Frankfurtern 2021 in der ersten Hauptrunde 0:2 gegen Waldhof Mannheim aus, und Hütter war zu seiner Zeit geschockt vom 1:2 beim SSV Ulm.

Jörg Daniels Redakteur in der Sportredaktion Folgen Ich folge

Für den 42 Jahre alten Toppmöller beginnt der Ernst seines Traineralltags bei der Eintracht an diesem Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal und bei Sky) auswärts gegen Lok Leipzig. Diesmal will der Tabellenneunte (je ein Sieg und eine Niederlage) der Regionalliga Nordost eine vielbeachtete Pokalsensation vollbringen; seit 2020 rangierte der Viertligaklub immer unter den Top sechs in der Tabelle, in der Vorsaison wurde Leipzig Vierter.