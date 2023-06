Aktualisiert am

Mit dem zweiten Triumph im DFB-Pokal steigt RB Leipzig in der nationalen Fußball-Hierarchie weiter auf. Mindestens zwei Säulen des Erfolgs verlassen nun den Klub – wie steckt Rasenballsport das weg?

Brause wurde dieses Mal nicht in den goldenen Pokal geschüttet. Gebäude angestrahlt in Leipzig auch nicht. Fast hätte man den Eindruck bekommen können, dieser abermalige Sieg im DFB-Pokal war für RB Leipzig zur Routine geworden. Ganz so ist es dann aber doch nicht.

Unmittelbar nach dem 2:0 am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt setzte eine wilde Party ein, deren Startschuss eine ausgiebige Bierdusche für Trainer Marco Rose war. Im Pressezentrum wurde Rose mit dem klebrigen Gerstensaft überschüttet, was zu einem kuriosen Zwischenfall führte. Plötzlich gab es keinen Strom mehr, die Mikrofone verstummten.