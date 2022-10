Vor Pokalspiel gegen Hannover : Die gefährliche Dortmunder Stimmungslage

Edin Terzic lächelte, als er am Dienstagmittag über den unerfreulichen Zustand seiner Mannschaft sprach, auf den kaum ein Begriff besser passt als: Sta­gnation. Es mache ihm „auch keinen Spaß, immer wieder die gleichen Fragen beantworten zu müssen“, sagte der Trainer von Borussia Dortmund freundlich und versicherte, „dass die Jungs schon wissen, worum es geht“.

Wie immer trat dieser sympathische Fußballlehrer auch vor dem Pokalspiel gegen Hannover 96 an diesem Mittwoch (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal und bei Sky) gut vorbereitet vor die Presse und verbreitete gute Laune: „Nach dem Spiel am Sonntag freuen wir uns, dass wir es dort besser machen können“, sagte er, wobei die 0:2-Niederlage vom Sonntag bei Union Berlin einen dumpfen Schmerz bei vielen Dortmundern hinterlassen hat, zu dem sich zunehmend auch Zweifel an der Wirkung von Terzics Maßnahmen mischen.

So wenige Punkte wie derzeit hatten die Dortmunder seit 2014 nicht mehr nach zehn Spieltagen, die Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit wird immer größer. Vor einem Jahr hatte der Klub mit dem Trainer Marco Rose zum gleichen Zeitpunkt der Saison 24 Zähler erspielt bei einem Torverhältnis von 27:15, Terzic kommt auf 16 Punkte und 13:14 Tore.

„Wir werden Woche für Woche gelobt, was für Potential wir haben“, sagte Abwehrspieler Niklas Süle am Sonntag, „dann müssen wir aber auch mit mehr Überzeugung spielen.“ Im Kern geht es immer um das gleiche Thema: die fehlende Bereitschaft, ausnahmslos in jeder einzelnen Spielsituation die erforderlichen Aufgaben zu erledigen, auf die „man nicht so viel Lust hat“ (Terzic).

Fußball wird zwar immer ein komplexer Mannschaftssport bleiben, aber der Hauptzuständige für die Entfaltung des in einem Kader schlummernden Potentials ist in der Regel der Trainer, der in Dortmund einfach nicht vorankommt. Kein Wunder, dass er gegenüber der Mannschaft nicht mehr so freundlich ist wie vor den Kameras.

Am Montag gab es eine Aussprache zwischen Terzic, Sportchef Sebastian Kehl und den Spielern, bei der es „auch etwas lauter und sehr deutlich geworden“ sei, wie der Trainer berichtete. „Ihr könnt euch schon sicher sein, dass die Jungs wissen, worum es geht. Wenn man den Spielern zuhört, dann hört man auch die richtigen Dinge. Sie müssen es nur umsetzen.“

Maßnahmen gegen alte Probleme

An dieser Stelle hakt es dauerhaft, weshalb sich der Eindruck verdichtet, dass Terzics Maßnahmen gegen die alten Probleme ähnlich wirkungslos sein könnten wie die Versuche seiner Vorgänger Peter Bosz, Lucien Favre oder Marco Rose, den BVB zu einer echten Erfolgsmannschaft zu formen. Aber all diese BVB-Trainer hatten nach einem Saisondrittel mehr Punkte gesammelt als Terzic. Vielleicht zählt dieses Gefühl, schon wieder Titelchancen zu verschwenden, zu den Gründen dafür, dass der erfahrene Mats Hummels zuletzt mehrfach mit deutlichen und für manchen Kollegen wohl auch verletzenden Aussagen Schlagzeilen produzierte.

Seine „Hacke-Spitze-eins-zwei-drei“-Kritik aus der Vorwoche hat viele Debatten ausgelöst und einige Kollegen in einem sehr schlechten Licht gezeigt. Am Sonntag forderte Hummels seine Mitspieler nun abermals auf, nicht für hübsche Bilder in den eigenen Social-Media-Accounts zu kicken, sondern für den Erfolg mit der Mannschaft. Gemeint war eindeutig Karim Adeyemi, dessen misslungener Hackentrick den Gegentreffer zum 0:2 eingeleitet hatte. Doch Leute wie Donyell Malen, Raphael Guerreiro und der mittlerweile etwas zuverlässigere Julian Brandt dürfen sich ebenfalls angesprochen fühlen.

Hummels als Kritiker

Dass sich mit Hummels ein Spieler zum schärfsten Kritiker entwickelt hat, dessen Ansichten die öffentliche Debatte um den BVB stärker bestimmen als die Worte Terzics, ist ungewöhnlich und wirft schon die Frage auf, ob damit nicht die Autorität dieses sehr freundlichen, aber immer auch ziemlich harmlos wirkenden Chefcoaches untergraben wird. Zumal nicht zu überhören ist, dass Terzic gerne anders kommunizieren würde.

„Wichtig“ sei ihm, „dass wir im ‚Wir‘ sprechen, und auch diesmal hat Mats im ‚Wir‘ gesprochen“, sagte er zwar am Dienstag. Noch lieber wäre ihm jedoch, wenn „wir es intern ansprechen, dass wir diese Themen nicht in der Öffentlichkeit besprechen, sondern in unseren vier Wänden“. An diese Vorgabe hält sich Hummels nicht, und auch das „Wir“ gilt nicht vorbehaltlos. Jeder aufmerksame Beobachter weiß genau, dass Hummels eher die Fehler bestimmter Kollegen meint als sich selbst.

In jedem Fall kommt Terzic langsam in einem Dortmunder Alltag an, in dem schon andere Trainer zerrieben wurden, und mancher beginnt sich daran zu erinnern, dass seine erste Zeit als Cheftrainer beim BVB keine leuchtende Erfolgsgeschichte war.

Seine Bilanz als Interimstrainer zwischen dem 12. und dem 34 Spieltag der Saison 2021/2022, als er Anfang Dezember für den entlassenen Lucien Favre einsprang, ist durchwachsen. Damals übernahm er die Mannschaft auf dem fünften Tabellenplatz und erreichte drei Partien vor Saisonende nur die Champions-League-Ränge, weil die Eintracht aus Frankfurt, die nach 27 Spieltagen sieben Punkte Vorsprung vor dem BVB hatte, plötzlich ein Spiel nach dem anderen verlor.

Nun ist beim BVB wieder einmal ein Punkt erreicht, an dem die Stimmung bei entsprechenden Ergebnissen schnell kippen könnte. Ein Pokal-Ausscheiden in Hannover wäre jedenfalls kaum akzeptabel, nachdem die Mannschaft schon im vergangenen Jahr zu bequem gewesen war, um sich im DFB-Pokal mit genügend Energie gegen den intensiv kämpfenden FC St. Pauli zu wehren.