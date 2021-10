Jamal Musiala und Florian Wirtz : Die beiden deutschen Freestyle-Fußballer

Am späten Montagabend, als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Stadion in Skopje schon 3:0 gegen Nordmazedonien führt, stürmen zwei Jungs mit weißen Trikots und schwarzen Hosen in den Strafraum. Der eine steuert den Ball mit dem rechten Fuß vors Tor, der andere rennt neben ihm her. Der eine schießt den Ball mit dem rechten Fuß ins Tor, der andere rennt hinter ihm her. Der eine ist 18 Jahre und 227 Tage alt, der andere 18 Jahre und 161 Tage. Der eine ist die Zukunft, der andere auch.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

An diesem Abend in Skopje, an dem sich die Nationalmannschaft mit einem 4:0 einen Startplatz für die Weltmeisterschaft 2022 schnappt, kann man für ein paar Minuten in die Zukunft des deutschen Fußballs schauen. So, wie sie über die Turniere 2022 in Qatar und 2024 in Deutschland hinaus aussehen könnte. Und so, wie sie Oliver Bierhoff offenbar nicht hat kommen sehen.