DFB ermittelt gegen Mainz 05 : „Wir hatten schon bessere Ideen“

Während sich Trainer Bo Svensson auf den nächsten Gegner in der Bundesliga vorbereitet, muss Sportvorstand Christian Heidel zu einem Vorfall am vergangenen Wochenende Stellung beziehen.

Das haben sie jetzt davon: Kaum ist den Fußballprofis des FSV Mainz 05 mit einer Rumpfelf und mit einer fast nur mit U-23-Spielern besetzten Ersatzbank ein Sensationssieg gegen RB Leipzig gelungen, schon gehen sie als Favorit in den zweiten Bundesligaspieltag. Die Logik hinter dieser Sichtweise ist einfach: Wer den Titelkandidaten bezwingt, der wird auch den Aufsteiger und Abstiegskandidaten VfL Bochum schlagen.

Nur: So einfach funktioniert der Fußball nicht. „Jeder erwartet, dass wir dominieren“, sagt Trainer Bo Svensson, „aber wir können es gut einschätzen. Bochum hat eine andere Spielweise, spielt in einer anderen Formation, das wird taktisch ganz anders.“ Hinzu komme, dass der VfL zum ersten Mal nach elf Jahren wieder ein Erstligaheimspiel bestreite. „Man kann sich vorstellen, was da los sein wird. Die Fans werden die Mannschaft tragen.“

Aus der ersten Begegnung des Aufsteigers lassen sich zwar nur bedingt Rückschlüsse ziehen, schließlich stand das Team von Thomas Reis nach der Roten Karte gegen Robert Tesche schon von der vierten Minute an nur noch zu zehnt auf dem Platz. Die Gegneranalyse sei dennoch kein Problem, sagt Svensson. „Wir kennen ihre Spiele aus der zweiten Liga und aus dem Pokal“ – im Dezember 2020 waren die 05er zu Hause im Elfmeterschießen am VfL gescheitert, nachdem sie in der regulären Spielzeit einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gegeben hatten. Das geschah allerdings noch unter Jan-Moritz Lichte; Svensson übernahm erst im Januar.

Ende der Quarantäne in Sicht

Allem Anschein nach wird der Däne im Ruhrstadion dieselbe Anfangself aufbieten wie gegen Leipzig. Auch wenn ihm vermutlich wieder mehr Personal aus dem Profikader zur Verfügung stehen wird. Denn am Freitag kann ein großer Teil der 14 zuletzt vom Gesundheitsamt aus dem Verkehr gezogenen 05er auf ein Ende des Hausarrests hoffen.

„Diejenigen, die als Kontaktperson ersten Grades in Quarantäne sind, werden morgen einen erneuten PCR-Test machen“, kündigte Sportvorstand Christian Heidel am Donnerstag an. All jene, deren Tests negativ ausfallen, dürften im Laufe des Tages die Quarantäne verlassen. Auch Karim Onisiwo, der dann genau zwei Wochen isoliert verbracht hat, nachdem er schon vor dem Pokalspiel in Elversberg positiv getestet worden war.

Raus aus der Quarantäne bedeutet jedoch nicht automatisch rein ins Spiel. „Nach so langer Zeit ohne Fußballtraining können wir nicht für 90 Minuten mit ihnen planen“, gibt Svensson zu bedenken. Anlass, die Startformation zu verändern, bot die Darbietung gegen RB nicht, allerdings würde es nichts schaden, die Bank so zu bestücken, dass bei ähnlichem Kräfteverschleiß Auswechslungen nicht erst innerhalb der letzten zehn Minuten vorzunehmen.

Ein Nachspiel hat die überschwängliche Freude, die das Team nach dem 1:0-Sieg gegen Leipzig zu den Fans gehen ließ. Und zwar nicht vor den Zaun, sondern in den Block. „Das Ermittlungsverfahren, das der DFB deswegen angestrengt hat, müssen wir akzeptieren“, sagt Christian Heidel. Weil es sich um ein schwebendes Verfahren handele, wolle er darauf nicht ausführlich eingehen und die Argumentation des Vereins dem Verband via Pressekonferenz darlegen.

Er hoffe aber auf eine nicht allzu hohe Strafe, betonte Heidel mit Blick auf die außergewöhnliche Situation und hob die „mildernden Umstände“ hervor. „Alle Spieler, die in den Block gegangen sind, waren zu 100 Prozent geimpft. Und die Fans, auf die sie getroffen sind, waren ebenfalls geimpft oder genesen oder getestet. Ich gebe aber auch zu, dass wir schon bessere Ideen hatten, als in den Block zu gehen.“