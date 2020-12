Später Sieg im Topspiel : Und deshalb stehen die Bayern immer oben

Die Münchner spielen nicht meisterlich, leisten aber in Leverkusen wieder beeindruckenden Widerstand – und freuen sich diebisch über das 2:1. Noch dazu gehen gleich vier Verfolger mit Enttäuschungen in die kurzen Ferien.

Der Vorsprung des neuen Tabellenführers aus München beträgt zwar nur dünne zwei Punkte vor Bayer Leverkusen, ein spannendes Bundesliga-Frühjahr 2021 ist also weiterhin möglich. Doch für all jene Fußballfreunde, die sich nach mehr Abwechslung bei der Verteilung der Titel sehnen, war die Nachspielzeit des Topspiels ein eher schmerzlicher Rückschlag. Denn die Bayern brachten nach einem dramatischen Schlussakt eine viele größere Beute mit von dieser Reise an den Rhein als nur drei Punkte: Nach all den anderen Titeln durften sie den erstmals nach 13 Partien vergebenen Gewinn der Weihnachtsmeisterschaft bejubeln.

Bundesliga Liveticker

Zudem gehen Leipzig, Dortmund, Leverkusen und Mönchengladbach mit Enttäuschungen in die kurzen Ferien, während der Rekordmeister einen kraftvollen Energieschub erhielt. Die Münchner werden beflügelt von der Magie eines 2:1-Siegtreffers praktisch mit dem Abpfiff in einem sehr wichtigen Spiel Weihnachten feiern können. „Das ist der Abschluss, den wir uns alle gewünscht haben“, sagte Trainer Hansi Flick, und Sportdirektor Hasan Salihamidzic erklärte: „Wir sind wieder da, wo wir sein wollen: an der Spitze.“