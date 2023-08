Wenn Dominik Kohr, heute in Diensten von Mainz 05, gegen Eintracht Frankfurt zum Einsatz kommt, steht der Mittelfeldspieler meist auf der Gewinnerseite. Nur einmal, mit Bayer Leverkusen, musste sich der 29-Jährige den Frankfurtern entgegen der Gewohnheit geschlagen geben. Seinem Trainer Bo Svensson empfiehlt Kohr deshalb im Spaß, ihn an diesem Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) im Heimspiel gegen die Eintracht auf jeden Fall aufzustellen.

Der gebürtige Trierer, der zwischen 2019 und 2021 selbst für Frankfurt gespielt hat, glaubt auch schon das Ergebnis am zweiten Spieltag zu kennen; er tippt auf einen Sieg mit zwei Toren Unterschied. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm trotz der Auftaktpleite nicht. In diesem Fall würden die Mainzer Wiedergutmachung für das 1:4 bei Union Berlin leisten.

Gegner Frankfurt geht nicht frisch gestärkt in das Rhein-Main-Derby. Nicht nur, weil die Mannschaft eine Grippewelle plagt. Das 1:1 am Donnerstag in den Play-offs der Conference League bei Lewski Sofia – der Ausgleichstreffer der Bulgaren fiel in der Nachspielzeit – war im Hinspiel außerdem ein Rückschlag für die ambi­tionierten Hessen. Den bitteren Nackenschlag zum Start ins internationale Geschäft kreideten sie sich selbst an.

„Wenn man ehrlich ist, hat Lewski mehr fürs Spiel gemacht“

Allen voran Kapitän und Torhüter Kevin Trapp, der im Fernsehen kritisierte, dass die Eintracht in der zweiten Halbzeit vor allem nach vorn viel zu wenig gemacht habe. Als Grund nannte er die volle Konzentration auf das Verteidigen. Was sich als großer Fehler herausstellte. So hätten die Frankfurter nämlich „zu wenig Entlastung nach vorn“ gehabt, sagte Trapp und räumte ein: „Wenn man ehrlich ist, hat Lewski mehr fürs Spiel gemacht.“

Nach brasilianischen Medienberichten wird Trapp einen neuen Torwartkollegen bekommen. Das 20 Jahre alte Talent Kaua Santos vom Erstligaklub CR Flamengo soll an den Main wechseln. Als Ablösesumme für den U-20-Nationalspieler sind 1,6 Millionen Euro im Gespräch. Die Frankfurter in Richtung Ajax Amsterdam verlassen hatte kürzlich Diant Ramaj; in der Hierarchie war der 21-Jäh­rige als Kronprinz die Nummer zwei hinter Trapp. Aktuell ist der 34 Jahre alte Jens Grahl in der Rangordnung um einen Platz nach vorn gerückt. Auch in Mainz wird er auf der Bank Platz nehmen.

Die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz ist ein gutes Pflaster für die Eintracht. In allen zurückliegenden neun Begegnungen kam sie jeweils zu Torerfolgen. Eine solche Vor­zei­gebilanz weisen die Frankfurter nur in Mainz auf. Deren Trainer Svensson wiederum schaffte bisher keinen Sieg gegen die Eintracht; drei Niederlagen und drei Unentschieden stehen in seiner Statistik. Gegen keinen anderen Klub warten die Rheinhessen länger auf drei gewonnene Punkte.

Um gleich im ersten Bundesliga-Auswärtsspiel die volle Punktzahl zu erzielen, müssen sich die Frankfurter steigern. Vor allem im Angriffsspiel sollten sie zielgerichteter zu Werke gehen. Sport­direktor Timmo Hardung hätte sich gewünscht, dass die Eintracht in der zweiten Halbzeit in Sofia „mehr Punch nach vorn entwickelt. Hauptsächlich wegen der zweiten Halbzeit hat es nicht zu mehr gereicht. Da haben wir unsere Struktur verloren, gerade in der Defensive und in der Konsequenz, dieses Spiel gewinnen zu wollen“, monierte er.

Und weiter: „Die Power hier im Stadion, die auch von den Lewski-Spielern gekommen ist, die war schon griffig. Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir nicht komplett dagegengehalten haben.“ Die volle Frankfurter Leistungsstärke stellte auch Markus Krösche in Abrede. „Insgesamt war das zu we­nig“ – so fasste der Sportvorstand das Geleistete zusammen. „Wenn wir das zweite Tor machen, dann haben wir Ruhe.“

Kolo Muani dabei – aber wie lange noch?

Der einzige Eintracht-Treffer in der sechsten Spielminute ging abermals auf das Konto von Randal Kolo Muani. Der französische Nationalspieler, der von Paris St. Germain umworben wird, hatte schon im Pokal gegen Lok Leipzig und im Heimspiel gegen Darmstadt jeweils zum 1:0 getroffen. Diesmal wechselte ihn Dino Toppmöller nach 67 Minuten aus. „Wir hatten den Eindruck, dass er hinten raus ein bisschen an Power verloren hat. Deswegen wollten wir noch mal frische Kräfte bringen“, sagte der Trainer und betonte, dass die Frankfurter froh seien, dass Kolo Muani „da“ ist.

Die Frage ist nur, wie lange noch. Bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe soll es keinen neuen Verhandlungsstand zwischen der Eintracht und Paris gegeben haben. Die Frankfurter fordern eine Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro für ihren treffsicheren Ausnahmekönner, die die Franzosen aber bisher nicht bereit sind zu zahlen. Kolo Muani hat sich mit dem Champions-League-Teilnehmer offenbar schon auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Ein Wechsel bis zum Ende der Transferperiode am 1. September (18 Uhr) liegt also nahe. Toppmöller wollte sich am Freitag zur Sache nicht mehr äußern: „Zu Randal haben wir 400.000 Fragen beantwortet. Ich gebe keine Auskunft mehr.“

„Wir befinden uns im Entwicklungsprozess“, sagte Hardung. Das Spiel in Sofia habe die Eintracht „gelehrt, dass wir nicht nachlassen dürfen“. Im Rückspiel in Frankfurt am kommenden Donnerstag müsse die Eintracht „Konsequenz und Intensität zeigen“, fordert der Sportdirektor. Mit beiden Eigenschaften sollten die Frankfur­ter auch den Mainzern im Nachbar­schafts­duell entgegentreten. Dann ist aus Eintracht-Sicht die Möglichkeit groß, dass die persönliche Bilanz von Kohr Schaden nehmen wird. Und die der Frankfurter weiter positiv ist.