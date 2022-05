Wichtiger Umbruch beim BVB : Warum Haalands Abgang eine Chance ist

Aktualisiert am

Hans-Joachim Watzke ist im Alter von mittlerweile 62 Jahren nicht nur ein Mann mit einer Menge Lebenserfahrung, er hat auch in der sehr speziellen Welt des Fußballs schon allerlei Abgründe und Höhenflüge hinter sich gelassen. Entsprechend weise klingen die Worte des Geschäftsführers von Borussia Dortmund zum Abschied von Erling Haaland, der in der kommenden Saison in England bei Manchester City Tore schießen soll.

„Wir spielen seit 113 Jahren Fußball in Dortmund, und 111 Jahre davon haben wir das ohne Erling Haaland getan“, sagte der Geschäftsführer in einem Interview mit CNN, das zwar vor dem endgültigen Vollzug des Transfers geführt wurde, aber Watzke wusste selbstverständlich längst, was kommen würde.