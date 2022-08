Sorgen im Bundesliga-Keller : Der VfL Bochum und das verflixte zweite Jahr

In diesem Sommer hat in Bochum der übliche Prozess des Ausblutens begonnen, der schon viele gut funktionierende Aufsteiger im zweiten Jahr erfasste. Nach drei Spieltagen ist der VfL Tabellenletzter.

Wahrscheinlich wäre es übertrieben, von einer Ära zu sprechen, die beim VfL Bochum an diesem Freitag mit dem Spiel in Freiburg (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) zu Ende geht, aber es ist schon eine Zäsur, die dem Revierklub bevorsteht. Sportdirektor Sebastian Schindzielorz, der im Februar 2018 auf den am Aufstiegstraum gescheiterten Christian Hochstätter gefolgt war, wird sein letztes Spiel als leitender Angestellter der Bochumer begleiten. Damit gehen am 1. September viereinhalb Jahre zu Ende, in denen der VfL sich von einem grauen Zweitligaverein in einen charakterstarken Bundesligaklub verändert hat.

„Wir haben stets betont, wie sehr wir es bedauern, dass sich Sebastian Schindzielorz entschlossen hat, den VfL zu verlassen“, sagt der Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Villis. Schindzielorz, dessen Nachfolger mit dem ehemaligen Profi Patrick Fabian bereits gefunden ist, habe „wesentlichen Anteil daran, den VfL Bochum wieder dort hingebracht zu haben, wo er unserer Meinung nach hingehört: in die Bundesliga“. Diese Meinung teilt spätestens nach den schlimmen 0:7 gegen den FC Bayern vom vergangenen Sonntag aber nicht mehr jeder.

Der VfL ist nach drei Spieltagen ohne Punkt Tabellenletzter und, gemessen an den Quoten der großen Wettanbieter, Favorit auf den Abstieg, was Gründe hat, die weit über die Leistungen im bisherigen Saisonverlauf hinausgehen. Vieles hat sich verändert im Vergleich zum Vorjahr, als die Mannschaft ebenfalls früh in der Saison 0:7 gegen die Bayern verlor. Allerdings war das in München, und Simon Zoller sagte danach nicht: „So zerstört wurde ich noch nie.“

Nun waren die Bochumer nur knapp an der höchsten Heimniederlage der Bundesligageschichte vorbeigeschrammt, die Tasmania Berlin 1966 bei einem 0:9 gegen den MSV Duisburg erlitten hat. „Das war ein Spiel, das nicht unserer DNA entspricht“, sagt Trainer Thomas Reis mit einigen Tagen Abstand zur Demontage vom Sonntag. Völlig offen ist, ob der VfL dauerhaft zurückfindet in seine Lieblingsrolle als extrem widerstandsfähiger Außenseiter, der jeden Favoriten konsequent für kleine Nachlässigkeiten bestraft.

In der zurückliegenden Saison wirkte noch die Magie der Bundesligarückkehr; die Konkurrenz und die Öffentlichkeit staunten über das eigenwillige Wesen dieses Revierklubs. Die Gästespieler, von denen viele noch nie im zauberhaft altmodischen Ruhrstadion aufgelaufen waren, ließen sich beeindrucken von der dichten Atmosphäre an der Castroper Straße.

Verstärkt wurde dieser Effekt von einer sehr besonderen Eigenheit dieses Stadions: Es funktionierte unter den Einschränkungen der Pandemie auch mit reduzierter Zuschauerzahl erheblich besser als die meisten anderen Arenen. Hinzu kam ein unbelastetes Arbeitsklima im ganzen Verein. Spieler und auch andere Angestellte betrachteten den Aufstieg mit dem VfL als einmalige Karrierechance. In diesem Sommer hat nun der übliche Prozess des Ausblutens begonnen, von dem schon so viele gut funktionierende Aufsteiger dann im zweiten Jahr erfasst wurden.

Mit Armel Bella-Kotchap (South­ampton) und Maxim Leitsch (Mainz 05) gingen die beiden wichtigsten Innenverteidiger. Der für die Spielweise des VfL sehr wichtige Zen­trumsstürmer Sebastian Polter spielt jetzt für Schalke, Milos Pantovic für Union Berlin und Sportdirektor Schindzielorz hat offenbar auch Karrierepläne, die auf dem nächsthöheren Niveau realisiert werden sollen.

Plan nur „phasenweise erkennbar“

Manche Beobachter haben sogar den Eindruck, dass auch Reis mit einem Abschied kokettiert. Eine erste Offerte für eine Verlängerung seines im kommenden Sommer endenden Vertrages hat er abgelehnt. „Es gab Angebote seitens des Vereins, zuletzt vor dem ersten Pflichtspiel dieser Saison, bisher konnten wir uns nicht einigen“, sagt er.

Das Zögern ist nachvollziehbar, denn seine Arbeit in Bochum war bislang derart überzeugend, dass er fest mit interessanten Angeboten von größeren Vereinen rechnen kann. Für die laufende Saison des VfL sind all diese Entwicklungen besorgniserregend, wobei ein Befund vom Rasen am schwersten wiegt: Der Fußball der Mannschaft funktioniert nicht mehr richtig. „Wir haben über die letzten zwei, zweieinhalb Jahre eine Spielweise, einen Mut an den Tag gelegt, der uns dahin gebracht hat, wo wir sind“, sagt Reis, nun sei der alte Erfolgsplan nur noch „phasenweise erkennbar“.

Nicht einmal mehr Manuel Riemann, der exzellente Torhüter der vergangenen Saison, wirkt stabil, „Teile der Mannschaft wollen das spielen, was uns die letzten Jahre ausgezeichnet hat“, sagt Zoller, „bei manchen ist das noch nicht so weit, das sieht man auf dem Platz.“ Aber Reis hat sich den Ruf eines versierten Fachmannes erworben, der Spieler erreicht und ein Team entwickeln kann, nun hat er die Chance zu zeigen, dass er ein Trainer mit dem Potential für höhere Aufgaben ist.