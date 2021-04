Der Trainer will weg : Flick kündigt dem System Hoeneß

Als er ein Trainer ohne Mannschaft war, ist Hansi Flick von Uli Hoeneß überrumpelt worden. Es war im Mai 2019, als Flick, so stand es neulich in der „Süddeutschen Zeitung“, mit dem Gedanken spielte, ein Angebot aus Amerika anzunehmen. In der Nähe von San Francisco baute ein Bekannter eine Soccer Hall auf, so etwas wie eine Privatakademie für Fußball, für die er Flick als Technischen Berater mit gelegentlicher Anwesenheitspflicht einstellen wollte. Das hörte sich interessant an. Doch dann meldete sich Hoeneß.

Am Telefon fragte er Flick, was der davon hielte, als Assistent des Cheftrainers Niko Kovac für den FC Bayern zu arbeiten. Flick hielt viel davon. Er sagte seinem Bekannten ab und Hoeneß zu, der in einer seiner letzten großen Entscheidungen als Präsident einen Plan durchsetzte: Flick als Alternative zum umstrittenen Kovac. Im November war es soweit. Der Assistent ersetzte seinen Chef. Und obwohl nicht mal Hoeneß ahnen konnte, was der danach leistete, musste man festhalten: Es kam so, wie er es wollte.