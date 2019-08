Einsprüche gegen Spielwertung : Der Fall Jatta und das Risiko des HSV

Gern wechselt Bakery Jatta im Spiel die Position, von der rechten auf die linke Außenbahn. Den Ball am Fuß, rennt er mit großer Energie und kaum vom Ball zu trennen Richtung Tor. Stammspieler ist Jatta beim Hamburger SV, und deswegen wird er auch an diesem Sonntag (13.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur 2. Fußball-Bundesliga und bei Sky) höchstwahrscheinlich auch in der Startelf stehen, wenn der HSV in der Zweiten Fußball-Bundesliga beim Karlsruher SC antritt. „Wir stehen weiterhin voll und ganz hinter unserem Spieler und Mitmenschen Bakery Jatta“, sagt Sportchef Jonas Boldt.

Das sieht Trainer Dieter Hecking genauso. Was der „Fall Jatta“ mit ihm mache, wurde er am Freitag gefragt. Hecking sagte: „Mit mir macht das gar nichts. Aber für ihn ist das eine unsägliche Situation, wenn er sowas täglich über sich lesen muss. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass die Proteste im Sande verlaufen. Für uns gibt es nach wie vor kein Indiz, dass mit Bakas Aufenthaltsgenehmigung irgendetwas falsch gelaufen wäre.“