Diekmeier beendet „Fluch“ : 294 Spiele für ein erstes Tor

Sein erstes Tor im 294. Profi-Spiel? Die unzähligen Glückwünsche aus der ganzen Republik? Die vielen Schlagzeilen vom „Fußballwunder“? Das alles geriet für Dennis Diekmeier am Mittwoch erst einmal zur Nebensache – es gab wichtigeres. „10 Jahre, viele unvergessliche Momente, 4 wunderbare Kinder“, schrieb Diekmeier am Morgen nach seinem fast schon historischen Kopfballtor bei Instagram und widmete seiner Frau Dana eine öffentliche Liebeserklärung zum zehnten Hochzeitstag: „Du bist meine beste Freundin und die beste Ehefrau. Ich liebe dich.“

Wenige Stunden zuvor hatten sich im Hause Diekmeier wilde Jubelszenen abgespielt. Als Papa Dennis nach elf Jahren und 26.415 torlosen Minuten als Fußballprofi erstmals einnetzte, hüpften seine Kinder kreischend durchs Wohnzimmer. Ehefrau Dana, die, wie es bei den Diekmeiers Brauch ist, alles für das Internet festhielt, schüttelte ungläubig den Kopf. Noch nie zuvor hat ein Feldspieler in einer deutschen Profiliga nach einer vergleichbaren Durststrecke sein erstes Tor erzielt. Am nächsten kam ihm in der Vergangenheit noch Thomas Eichin. Der frühere Gladbacher Verteidiger erzielte seinen ersten Treffer im 180. Bundesligaspiel. Es sollte sein einziger bleiben.

Diekmeier bleibt auch so ein Torlosrekordhalter: Keiner hat mehr Erstligaspiele ohne Torerfolg bestritten. Diekmeier versuchte 203 Mal vergeblich, für den HSV ein Tor in der Bundesliga zu erzielen. Der frühere Bielefelder Verteidiger Markus Schuler hatte 182 Mal ohne Torrfolg in der Bundesliga gespielt.

„Viele Sprüche“

Diekmeier selbst verspürte neben der Freude über den 1:0 (1:0)-Sieg seines SV Sandhausen beim SV Wehen Wiesbaden auch Genugtuung. „Ich habe natürlich viele Sprüche in meiner Karriere bekommen und bin glücklich, dass es geklappt hat“, sagte der frühere Hamburger bei Sky und kündigte ein Mannschaftsessen auf seine Kosten ein, sobald es die Coronakrise zulässt.

„Glückwunsch zum ersten Profitor, Dieki!! Das hatte sich schon lange abgezeichnet“, twitterte der HSV und reihte sich damit in die Reihe der unzähligen Gratulanten ein. Diekmeier nahm die flapsigen Sprüche nach seinem in doppelter Hinsicht goldenen Tor mit Humor auf. „Endlich hat ein Trainer gemerkt, dass ich bei der Ecke nach vorne gehöre“, sagte der Flügelspieler Diekmeier mit einem Augenzwinkern. Nun sei „der Fluch endlich vorbei“.

Diekmeier, der in der Jugend als Stürmer von Werder Bremen laut eigenen Angaben „eiskalt“ vor dem Tor war, steht seit jeher eher für harte Fußball-Arbeit und weniger für filigrane Offensivkunst. „Es ist ein geiles Gefühl, wenn man auf der Außenbahn in einer brenzligen Situation einen Gegenspieler samt Ball wegflext und die Fans aufstehen und applaudieren“, sagte er einst im 11Freunde-Interview. Doch mindestens einmal in seiner Karriere wolle er die Fankurve auch mit einem Tor in Ekstase versetzen. Das mit der Fankurve hat wegen der Corona-Pandemie (noch) nicht geklappt. Der Tor-Fluch ist aber gebannt.