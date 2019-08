Als Ministerpräsident erhob Horst Seehofer einen Fußballklub aus München-Giesing in den Rang einer staatsnahen Institution, eine, deren Erfolg jeden Demoskopen ersetzt: „Wenn es dem FC Bayern gut geht, geht es auch der CSU gut.“ Nun ging es beiden schon mal besser. Und Seehofers Nachfolger Markus Söder, als Franke kein natürlicher Bayern-Fan, hörte sich zuletzt ein wenig Bayern-distanzierter an als der Vorgänger.

Bei mehreren Gelegenheiten hat Söder, der vor einem Jahr bei einem Empfang in der Staatskanzlei im von den Gästen überreichten Bayern-Trikot keine gute Figur machte (er zog es verkehrt herum über, mit dem Schriftzug „Söder“ und der Rückennummer 12 vorn), zuletzt die Situation in Deutschland in der Spitzenforschung mit der im Spitzenfußball verglichen. Der FC Bayern habe sein volles Verständnis, wenn man dort sage: „Wir machen das nicht mit, wenn in anderen Ländern für neue Spieler irre Summen ausgegeben werden.“ So sprach Söder und fügte an: „Das Dumme ist nur: Du gewinnst dann halt nicht mehr.“