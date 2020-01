Eintracht und Mainz 05 : Ein Unglück kommt selten allein

Eintracht Frankfurt muss in großen Teilen der Bundesliga-Rückrunde auf Gelson Fernandes verzichten. Der Schweizer Mittelfeldspieler hat laut Klub-Mitteilung vom Dienstag den befürchteten Sehnenriss im Hüftbeuger erlitten, er wird drei bis vier Monate lang ausfallen. Am Mittwoch wird der 33-Jährige in München operiert. Fernandes war am Montag aus dem Trainingslager in Florida abgereist, um sich näher untersuchen zu lassen. Die Frankfurter halten sich bis Freitag in Florida auf. An diesem Donnerstag (1.00 Uhr MEZ) treffen sie in einem Testspiel auf die Mannschaft von Hertha BSC.

Kurioserweise hat sich auch sein Cousin Edimilson Fernandes, seit Beginn der laufenden Saison bei Mainz 05 unter Vertrag, in einer anderen Zeitzone, aber quasi am gleichen Tag im Trainingslager seines Klubs im spanischen Estepona ebenfalls verletzt. Wie sein Verein mitteilte, fällt er wegen einer Meniskusverletzung aus. Er soll nach ersten physiotherapeutischen Behandlungen im Mannschaftsquartier in Spaniern nach Rückkehr nach Deutschland Anfang kommender Woche in München operiert werden. Der zuletzt zentral in Abwehr wie in Mittelfeld eingesetzte Spieler wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen fehlen.

Die beiden Schweizer können sich vielleicht damit trösten, dass sie nun vielleicht einen Teil ihrer Reha gemeinsam bestreiten und sich gegenseitig fürs Comeback motivieren können. Mainz 05 hat allerdings noch keine genaueren Angaben gemacht über die genaue Schwere der Verletzung und die mögliche Ausfallzeit. Der vor der Spielzeit als „Königstransfer“ von West Ham United nach Mainz gewechselte Edimilson war gerade unter dem neuen Trainer Achim Beierlorzer zu einer Stütze des Teams geworden.

Falette-Transfer noch nicht vollzogen

Noch nicht vollzogen ist derweil der Transfer des Eintracht-Profis Simon Falette zu Fenerbahce Istanbul Nach Medienberichten aus der Türkei und Frankreich sollen sich der französische Abwehrspieler und sein Berater mit dem Verein vom Bosporus über einen Wechsel verständigt haben. Von Seiten der Eintracht gab es dazu keine Bestätigung. Der Verteidiger war im Sommer 2017 für 2,5 Millionen Euro Ablösesumme vom FC Metz gekommen.

Unter Trainer Adi Hütter kam er kaum noch zum Einsatz, in der ersten Saisonhälfte spielte er nur einmal. Fredi Bobic hatte angekündigt, dass Falette zunächst ausgeliehen werde und sein künftiger Klub eine Kaufoption erhalte. Fenerbahce war im Sommer 2018 auch am damaligen Eintracht-Profi Marco Fabian interessiert, machte mit Hinweis auf einen ungenügenden Medizincheck aber in letzter Sekunde einen Rückzieher von der ausgehandelten Verpflichtung. Ein Verhalten, das Bobic seinerzeit als „faules Ding“ bezeichnete.