Ausverkauf beim Absteiger : Das Dilemma von Werder Bremen

Der einst erfolgreiche Bundesligaklub gibt jetzt sogar seine Identifikationsfiguren ab: Werder Bremen steckt in einem sportlichen Tief – und in einer Vertrauenskrise.

Als Maximilian Eggestein sich Anfang der Woche ins Auto setzte und mit einem Rollkoffer im Gepäck aus Bremen Richtung Freiburg fuhr, hatte das eine starke symbolische Bedeutung. Für den Moment war er nur der nächste Werder-Profi, der den Verein verlässt – der siebte namhafte Spieler schon in dieser Transferperiode. Fünf Millionen Euro überweist der SC Freiburg an die Bremer. Das ist nicht viel für diesen 23 Jahre alten Mittelfeldspieler, der schon im Kader der Nationalmannschaft stand.

Es ist aber doch so viel, dass Klaus Filbry, der Vorsitzende der Geschäftsführung, nun das geforderte Ziel von 20 Millionen Euro an Erlösen erreicht hat. Bekanntlich hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Bremern die Lizenz für diese Zweitligasaison nur unter der Bedingung erteilt, einen Transferüberschuss in dieser Höhe zu erzielen. Für die abgelaufene Saison hatte Werder zehn Millionen Euro einzunehmen. Das gelang durch den Verkauf Milot Rashicas an Norwich City. Doch mit dem Abgang Eggesteins wächst in Bremen die schmerzliche Erkenntnis, den eingeschlagenen Weg verlassen zu haben. Werder vollzieht nicht nur sportlich seinen Ausverkauf, sondern auch, was die Identifikationsfiguren betrifft.