Trainer-Abschied aus Frankfurt : Darum wechselt Adi Hütter nach Gladbach

Mit seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach verfolgt Adi Hütter einmal mehr konsequent seinen Karriereplan. Den Wortbruch nimmt er in Kauf. Am Niederrhein erwartet ihn eine verlockende Perspektive.

Sechs Spieltage vor dem Abschluss der Saison bietet sich der Frankfurter Eintracht die Chance auf einen Erfolg, den der Verein noch nie seiner Geschichte erreicht hat: die Qualifikation für die Champions League. Doch kurz vor der sportlichen Krönung sehen sich die Spieler mit einer Entscheidung konfrontiert, von der sich noch zeigen muss, ob sie sich nicht negativ auf ihre Performance auswirkt.

Am Dienstag um 10.29 Uhr stand es endgültig fest: Nach Tagen, in denen sich die Hinweise darauf verdichtet hatten, dass Trainer Adi Hütter die Hessen verlassen könnte, gaben sein derzeitiger und sein zukünftiger Arbeitgeber in einer konzertierten Aktion bekannt, dass der 51-Jährige vom 1. Juli an als Chefcoach bei Borussia Mönchengladbach anheuern wird.