Coup mit Erling Haaland : Darum wechseln Europas Supertalente nach Dortmund

Es ist erst wenige Monate her, da war der Name Erling Haaland nur einem kleinen Kreis Eingeweihter bekannt. Im Alter von 18 Jahren trainierte der Norweger in der vorigen Saison unter dem heutigen Mönchengladbacher Trainer Marco Rose bei RB Salzburg, spielen durfte er kaum. Aber die verrückte Welt des Fußballs verändert sich rasend schnell, und so kann sich niemand wundern, dass Haaland am vergangenen Freitagmorgen überhaupt nicht mehr wie ein talentierter Sportler mit ungewisser Zukunft wirkte.

An seinem ersten Arbeitstag als Spieler von Borussia Dortmund wurde der Stürmer wie ein Weltstar empfangen. Um kurz nach neun erschienen aktuelle Fotos des Teenagers auf wichtigen deutschen Nachrichtenportalen, seine bloße Ankunft auf dem Trainingsgelände des BVB wurde zur tausendfach geklickten Topmeldung. Als handle es sich mindestens um Lionel Messi, eher aber um den auferstandenen Michael Jackson. Die Bilder zeigen Haaland und einen Fahrer, die im Angesicht der Kameras eigentümlich grinsen.