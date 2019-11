2. Fußball-Bundesliga : Darmstädter „Lilien“ besiegen Hannover mit 2:1

Der SV Darmstadt 98 hat einen wichtigen Schritt aus der Abstiegszone der Zweiten Fußball-Bundesliga hinaus gemacht. Der 2:1-Auswärtssieg am Montagabend bei Hannover 96, der die Premiere des dortigen neuen Trainers Kenan Kocak verdarb, lässt die „Lilien“ auf Rang zehn klettern. Vor 22.100 Zuschauern brachten die Südhessen den Halbzeitvorsprung in den zweiten 45 Minuten über die Zeit.

„Von der Einstellung und Mentalität bin ich hundertprozentig zufrieden. Wir haben gefightet bis zum Schluss, so dass der Sieg nicht unverdient war, sagte Cheftrainer Dimitrios Grammozis, der im Vergleich zum 2:2 gegen Regensburg vor der Länderspielpause nur eine Änderung an seiner Startformation vorgenommen hatte. Für Mathias Honsak begann Marvin Mehlem, der sich verbessert zeigte und ein weiteres Stück aus seinem persönlichen Tief herausarbeitete. Schon nach 30 Sekunden Spielzeit hatte allerdings der Hannoveraner Weydandt den Führungstreffer auf dem Kopf, verfehlte aber das Ziel.

2. Bundesliga Liveticker

Die Reaktion der „Lilien“ fiel bestmöglich, nämlich zählbar, aus. Tobias Kempes Hereingabe erreichte Mehlem, dessen Schuss für die Darmstädter glücklicherweise vom 96er Anton ins eigene Netz geschubst wurde (4.). Vier Minuten später zwang Kapitän Fabian Holland Keeper Zieler aus der Distanz zu einer Parade.

Und doch war es um den frühen Vorsprung für die Darmstädter früh wieder geschehen, weil Weydandt nach einer Flanke frei zum Kopfball kam und der zuletzt äußerst fehlerhaft agierende Marcel Schuhen im „Lilien“-Tor den Ball nur nach vorne abwehren konnte, so dass Haraguchi volley ausglich (14.). Den Südhessen gelang es aber weiter, aus der Verunsicherung beim in die Abstiegszone abgerutschten Bundesliga-Absteigers Kapital zu schlagen. Sehenswert, wie Serdar Dursun im Strafraum den Ball in den Lauf von Kempe ablegte, der den Ball zum 2:1 einschoss (29.). So effektiv und kaltschnäuzig hat man die „Lilien“ in dieser Spielzeit kaum gesehen.

Mehr zum Thema 1/

Doch nach Wiederbeginn machten sie sich selbst das Leben schwer. Denn sie verfielen in eine unnötige Passivität, ließen sich zu tief in die eigene Hälfte zurückdrängen. Was dazu führte, dass sie nur noch wenig Ballbesitz hatten. „Da haben wir nachgelassen und nicht mehr so gut attackiert“, monierte Grammozis. Immerhin verteidigten sie aufmerksam und gewissenhaft.

Sieht man von der Gelegenheit für Duksch (55.) ab, stockte den Darmstädter Fans bis in die Schlussphase hinein kaum mehr der Atem. Dann aber umso mehr, als Marc Stendera für die 96er per Sonntagsschuss am Montagabend traf (87.) – der Treffer aber aufgrund einer Intervention des Videoschiedsrichters nicht zählte. Der Ball war vom Referee in den Lauf von Stendera abgefälscht worden, was seit einer Regeländerung nicht mehr zulässig ist. Kurz darauf wurde der einstige Eintracht-Profi noch mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen.