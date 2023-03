Wenn eine Profimannschaft 21 Ligaspiele nicht verliert – entsteht da eine Haltung nach dem Motto: Uns kann eh keiner was?

Überhaupt nicht. Es ist genau das Gegenteil, was uns auszeichnet. Wir treten jedem Gegner mit sehr viel Respekt entgegen. Und richten uns trotz unseres Spitzenplatzes nach einem Plan, der auch auf der Analyse des Gegners beruht. Wir nehmen niemanden auf die leichte Schulter, um die Serie gar nicht erst auf die Probe zu stellen. Wir wissen, dass wir uns alles erarbeiten müssen.

Trotz des verletzungsbedingt quasi letzten Aufgebots in Abwehr und Mittelfeld kam im Spitzenspiel gegen den HSV (1:1) eine starke Leistung heraus. Wie viel davon ist dem eisenharten Selbstvertrauen und dem Flow zu verdanken, den die Mannschaft hat?

Es macht die Qualität unseres Kaders deutlich. Da kommt dann ein Clemens Riedel mit seinen 19 Jahren in die Innenverteidigung und macht seine Sache hervorragend. Stojilkovic kommt als Einwechselspieler zum Einsatz und macht das entscheidende Tor. Jeder ist wichtig – diesen Satz haben wir vom Trainer oft gehört. Und es stimmt ja, wie jetzt wieder zu sehen ist, dass wir jeden Mann brauchen. Die Mannschaft lebt diese Einstellung. Völlig unabhängig davon, wenn es von außen heißt: Oh Gott oh Gott, jetzt fällt noch dieser und jener aus.

Sie haben schon neun Mal zu Null gespielt, bisher insgesamt nur 17 Gegentore kassiert. Worauf beruht die Darmstädter Abwehrstärke?

Für eine richtig gute Defensive braucht es zuallererst die Bereitschaft für das Verteidigen und die Lust am Verteidigen. Diese Einstellung, sich dafür total aufzuopfern, braucht es aber nicht nur bei den Defensivspielern, sondern in der gesamten Mannschaft. Und die haben wir definitiv drin – das war am ersten Spieltag so und hat seitdem nicht nachgelassen. Was sich an vielen Situationen zeigt.

Zum Beispiel?

Bestes Beispiel für mich am vergangenen Samstag gegen den HSV: Marvin Mehlem liegt vorne am gegnerischen Sechzehner mit Krämpfen am ganzen Körper – und klärt wenige Momente später im Rücken von Innenverteidiger Isherwood, der eine Eins-gegen-Eins-Situation hatte. Das ist einfach sensationell gut.

Was empfinden Sie dabei als das emotionale Kraftwerk auf der hintersten Linie?

Von mir ist an dem Abend gegen Hamburg ein Bild entstanden, auf dem ich jubele. Das ist aber nicht, wie viele gedacht haben, nach Abpfiff entstanden. Sondern weil ich mich während des Spiels über eine Situation besonders gefreut habe. Und zwar als sich Keanan Bennetts – der Junge hatte ja noch nicht viele Einsatzzeit bei uns – als eingewechselter Offensivspieler hinten voll reinhaut, einen Ball blockt und wir Einwurf bekommen. Genau solche Szenen geben uns Kraft und Energie. Und machen einfach auch großen Spaß.

Wie entsteht solch ein Geist innerhalb einer Gruppe Profis, die ja immer auch Eigeninteressen verfolgen?

Ein Faktor ist sicher die Erfahrung vom vorigen Mai, als wir am letzten Spieltag erfahren mussten, dass einzelne Tore eine ganze Saison entscheiden können. Da weiß man, wie wichtig nicht nur jedes erzielte Tor, sondern auch jeder nicht kassierte Gegentreffer sein kann. Dieses Gefühl haben wir immer noch. Wir wollen uns am Ende nicht anschauen und sagen müssen: Da und dort hätte man noch mehr tun sollen. Grundsätzlich ist es für jeden, der unsere Spiele anschaut, offensichtlich: Wir kriegen rein gar nichts geschenkt, sondern kommen in erster Line über sehr harte Arbeit zum Erfolg.