Eintracht Frankfurt : „Kamada bleibt bei uns, definitiv“

Einsatz, Ehrgeiz, Energie und Esprit. Am Tag des großen Sieges wurde viel davon gesprochen. Oliver Glasner wollte schon in der vorbereitenden Trainingswoche die entscheidenden Impulse für das gespürt haben, was am Sonntag dann Wirklichkeit wurde. Endlich der erste volle Erfolg. Das 4:3 der Eintracht bei Werder Bremen stellte nicht nur den Frankfurter Fußballlehrer an dessen 48. Geburtstag in höchstem Maße zufrieden.

Bundesliga Liveticker

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Auch der Mann, der bald zwei Jahre darauf warten musste, in der Bundesliga mal wieder ein Tor zu erzielen, sprach von einem gelungenen Dienstausflug. „Wir haben vier Tore geschossen. Das ist auf jeden Fall gut“, sagte Mario Götze. Schon nach zwei Spielminuten machte sich im mit 41.000 Besuchern ausverkauften Weserstadion in Götzes Gesicht ein Lachen breit.