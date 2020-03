https://www.faz.net/-gtm-9xexm

Coronavirus und Bundesliga : Teile der Geisterspiele bei Sky frei empfangbar Aktualisiert am 12.03.2020 - 09:58 Bildbeschreibung einblenden Sky überträgt einen Großteil der Spiele der Fußball-Bundesliga. Bild: dpa Weil die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden soll, findet die Bundesliga derzeit unter Ausschluss der Fans statt. Bezahlsender Sky reagiert und bietet nun Übertragungen frei empfangbar an – allerdings nur teilweise. 1 Min. Permalink: https://www.faz.net/-gtn-9xexm Weitersagen abbrechen Aufgrund der durch den Coronavirus ausgelösten Geisterspiele übertragt Sky an den kommenden beiden Spieltagen die Konferenz der Fußball-Bundesliga sowie die Konferenz der zweiten Bundesliga frei empfangbar. Bundesliga Liveticker „In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können“, sagte Devesh Raj, Vorsitzender der Geschäftsführung des Bezahlsenders, am Donnerstag. An diesem Samstag wird Sky ab 14.00 Uhr neben dem Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 auch die Partien zwischen dem 1. FC Köln und FSV Mainz 05, RB Leipzig gegen den SC Freiburg und TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC zeigen. Am Sonntag ab 13.00 Uhr wird die Zweitliga-Konferenz ausgestrahlt mit den Spielen SV Wehen Wiesbaden gegen den VfB Stuttgart, Hannover 96 gegen Dynamo Dresden und FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg. Die Spiele sind im Fernsehen bei Sky Sport News HD live, digital auf skysport.de und in der Sky Sport App zu sehen. Im Zuge der Vorsichtsmaßnahmen zur Verlangsamung der Weiterverbreitung des Coronavirus werden an diesem Wochenende in der Bundesliga alle Spiele ohne Zuschauer ausgetragen. Auch in der zweiten Bundesliga sind davon Partien betroffen. Mehr zum Thema 1/ true Zur Startseite Permalink: https://www.faz.net/-gtn-9xexm Weitersagen abbrechen

Topmeldungen Die Angst vor dem Virus und der von Donald Trump angekündigte vorübergehende Einreisestopp für Europäer drücken die Aktienkurse weiter nach unten. Ein Ende ist nicht in Sicht. Der amerikanische Präsident verhängt einen befristeten Einreisestopp für Europäer. Man hatte ihm vorgeworfen, die Pandemie zu unterschätzen. Dann kündigte er etwas „Großes“ an. Prüfen, beobachten, einstufen: Das Bundesamt für Verfassungsschutz muss eine Entscheidung zum AfD-„Flügel“ treffen. Dabei stützt es sich auf eine gewagte Konstruktion. Die französische Hauptstadt Paris befindet sich mitten im Umbau – jetzt wird gewählt. Bleibt „Auto-Feindin“ Anne Hidalgo Bürgermeisterin der Metropole? Ihre grüne Wende will jedenfalls niemand zurückdrehen.

