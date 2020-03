Coronavirus und Profifußball : Die Wahrheit liegt nicht auf dem Platz

Am Freitagnachmittag, als sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) nach vielen Protesten gezwungen sah, ihr Geschäft, entgegen der eigenen Ankündigung wenige Stunden zuvor, doch sofort ruhen zu lassen, überblickte Mesut Özil, der sich mit seinen Kollegen vom FC Arsenal in London zu diesem Zeitpunkt schon in Quarantäne befand, die gesamte Lage. „Während wir durch dieses globale Problem gehen, sollten wir an die Ärzte, Krankenschwestern und Wissenschaftler weltweit denken, die uns helfen, die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Sie stehen in den kommenden Wochen unter hohem Druck und verdienen unseren Respekt und unsere Dankbarkeit. Fußball spielt im Moment keine Rolle. Die Gesundheit und das Wohlbefinden aller sind weitaus wichtiger als alles andere. Leute, trefft alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen – seid aufmerksam und rücksichtsvoll gegenüber allen, besonders gegenüber denen, die einem hohen Risiko ausgesetzt sind“, schrieb Özil auf Twitter.

„Ich melde mich nicht als Fußballer, sondern als Mensch“

Kurz darauf zeigten sich in Amerika die Golden State Warriors um NBA-Star Stephen Curry mit ihren Klubangestellten solidarisch und spendeten eine Million Dollar, um ihren Leuten während der Unterbrechung des Spielbetriebs finanziell zu helfen. „Als Spieler wollten wir gemeinsam mit dem Besitzer und den Trainern etwas tun, um den Kummer in dieser Zeit zu lindern“, sagte Curry. Der erst neunzehn Jahre alte Zion Williamson von den New Orleans Pelicans kündigte an, alleine die Gehaltszahlungen der Angestellten seines Teams im Smoothie King Center für die kommenden 30 Tage zu übernehmen, so lange, wie die NBA zunächst pausieren will. „Erst diese Leute machen unser Spiel möglich“, schrieb Williamson. Auch in anderen amerikanischen Profisportarten, ob im Baseball oder Eishockey, versprachen Stars und Klubs, für Mitarbeiter einzuspringen. Und schon am Mittwoch hatten Fußballfans aus Rom und Bergamo die Rückerstattung für die abgesagten Europapokalspiele ihrer Klubs an Krankenhäuser gespendet.

Am Samstag wandten sich auch Ronaldo und Messi, die besten Fußballer des Planeten, die auf ihren sozialen Plattformen weit über halbe Milliarde Menschen erreichen, an die Welt. Ronaldo schrieb: „Ich melde mich nicht als Fußballer, sondern als Mensch. Es ist wichtig, dass wir den Anweisungen der Behörden Folge leisten. Der Schutz von Menschenleben steht an oberster Stelle. Meine Gedanken sind bei all denen, die jemanden verloren haben. Meine Solidarität gilt denen, die gegen das Coronavirus ankämpfen, wie mein Teamkollege Daniele Rugani.“ Auch Jürgen Klopp nutzte am Wochenende seine enorme Popularität und schrieb in Liverpool an die Fußballfans. Er schließt seinen Brief mit den Worten: „Passt bitte auf euch auf und achtet aufeinander.“