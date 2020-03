Coronavirus und die Bundesliga : Wer entschädigt die Fans bei Geisterspielen?

Am Samstag steht das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke an – ohne Zuschauer? Bild: Picture-Alliance

Dem deutschen Sport drohen wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Geisterspiele und Absagen. Nach der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern offensiver abzusagen, wächst auch der Druck auf die großen Profiligen des Landes.

Warum sollen auch Sport-Großveranstaltungen vorerst nicht mehr stattfinden?

Für Minister Spahn ist es das oberste Ziel, die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen. „Denn je langsamer sich das Virus verbreitet, desto besser kann unser Gesundheitssystem damit umgehen“, sagte er. Auch der Chef des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, schloss sich Spahns Empfehlung an und sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Man kann nicht Fußballspiele mit 35.000 Besuchern stattfinden lassen, als wäre nichts geschehen.“

Wie reagiert der Sport auf die Empfehlung des Gesundheitsministers?

Geschäftsführer Christian Seifert von der Deutschen Fußball Liga bat darum, einen „angemessenen Weg zu finden zwischen berechtigter Vorsorge und übertriebener Vorsicht“. Das DFL-Präsidium werde sich beraten und die Klubs der Bundesliga und zweiten Liga kurzfristig zu einer Krisensitzung einladen. Einen Alleingang einzelner Klubs dürfte es nicht geben. So erwartet Handball-Bundesligaverein SC DHfK Leipzig eine ligaweite Lösung. Leipzigs Trainer André Haber sprach sich gegen Spiele vor leeren Rängen aus. „Handball ist ein Sport, der von Nähe lebt“, sagte er. Im Zweifel sollte man die Spiele lieber verschieben und mit Zuschauern nachholen.

Welche Maßnahmen haben die Klubs und Dachorganisationen bereits ergriffen?

Die Stars des FC Bayern München sollen auf Empfehlung der medizinischen Abteilung des Klubs wie viele andere deutsche Sportprofis bis auf Weiteres keine Autogramme mehr schreiben und auch nicht für Fotos oder Selfies mit den Fans zur Verfügung stehen. RB Leipzig verhängte Reisestopps für Spieler, Scouts und weitere Mitarbeiter. Ligen und Vereine empfahlen den Sportlern, auf den Handschlag vor und nach Spielen zu verzichten. In manchen Arenen wurden Fans zusätzliche Desinfektionsmittel angeboten. Borussia Mönchengladbach bat Fans aus dem besonders vom Virus betroffenen Kreis Heinsberg, nicht zum Topspiel gegen Borussia Dortmund zu kommen. 550 Ticketinhaber machten vom Angebot der Kaufpreis-Erstattung Gebrauch. Zweitligaverein VfL Bochum stoppte den Verkauf von Tickets für die nächsten Spiele.

Borussia Dortmunds Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch bei Paris Saint-Germain findet aufgrund des Coronavirus vor leeren Rängen statt. Das teilte die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt am Montagmittag mit. Die Europäische Fußball-Union bestätigte, dass es definitiv keine Mixed Zone mit Gelegenheit für Gespräche von Journalisten mit Spielern geben wird. Interviews wird es nur durch die am Spielfeldrand zugelassenen TV-Sender geben. Allgemein verbot die Uefa das Händeschütteln von Spielern und Schiedsrichtern „bis auf Weiteres bei allen Uefa-Spielen“.

Wer darf Spiele mit großen Zuschauerzahlen verbieten?

