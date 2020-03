„We Kick Corona“ : Goretzka und Kimmich spenden eine Million Euro

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

„Als Profi-Fußballer führen wir ein gesundes und privilegiertes Leben. Daher sehen wir uns in dieser schwierigen Zeit verpflichtet, Verantwortung zu übernehmen. Geben und gegenseitig helfen ist das Gebot der Stunde“, schreiben die beiden Nationalspieler auf der Website www.WeKickCorona.com und ergänzen: „Wir sind nicht nur Profi-Fußballer beim FC Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft, sondern auch Teil unserer Gesellschaft, die mehr denn je aufgefordert ist, zusammenzuhalten und Verantwortung zu übernehmen.“

Aus dem Millionen-Topf, den Goretzka und Kimmich bereitgestellt haben, können Einrichtungen Soforthilfe beantragen. Gleichzeitig rufen beide dazu auf, sich mit Spenden an der Aktion zu beteiligen, „um noch mehr Einrichtungen unterstützen zu können“. Mit #WeKickCorona solle „denen in ganz Deutschland“ geholfen werden, „die anderen helfen. Dass auch unser Engagement dabei nur einen kleinen Beitrag leisten kann, ist jedem von uns bewusst.“

Auch die DFB-Stiftung Sepp Herberger startete gemeinsam mit dem deutschen Nationalspieler Jonathan Tah ein Hilfsprogramm, durch das wegen der Corona-Pandemie in Not geratene „Mitglieder der Fußball-Familie“ unterstützt werden. Durch eine Sofort-Maßnahme stellte die Stiftung 100.000 Euro zur Verfügung, der Leverkusener Tah beteiligt sich als privater Spender.

„Diese Tage fordern uns als Gemeinschaft heraus. Wir müssen und werden zusammenstehen und diese besonderen Herausforderungen gemeinsam meistern“, sagte der Stiftungs-Vorsitzende Dirk Janotta. Tah (24) ergänzte: „Die Solidarität untereinander ist zurzeit vielleicht das Wichtigste, was wir brauchen und was jeder Einzelne zeigen kann. Daher sollte jeder das tun, was in seiner Macht steht, um eine Verbesserung der Situation zu bewirken.“

Antragsberechtigt sind Menschen, die sich haupt- oder ehrenamtlich in den Mitgliedsverbänden des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), deren Untergliederungen und den bundesdeutschen Fußballvereinen engagieren. „Uns ist es wichtig“, sagte DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge, „ein Dach zu geben, damit Hilfe aus dem Fußball für den Fußball unkompliziert möglich ist. Wir freuen uns, wenn sich weitere Spieler und Privatpersonen an der Aktion beteiligen möchten.“