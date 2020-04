Wut bei Fußball-Ultras : „Das ist blanker Hohn“

Der Zusammenschluss „Fanszenen Deutschland“, der einen großen Teil der wichtigsten Ultragruppierungen in Deutschland repräsentiert, hat sich in einer gemeinsamen Stellungnahme gegen eine Fortsetzung der Fußball-Bundesligasaison in Form von sogenannten „Geisterspielen“ ausgesprochen. Eine Wiederaufnahme des Fußballbetriebs ohne Zuschauer sei „nicht vertretbar“ und „blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft und insbesondere all denjenigen, die sich in der Corona-Krise wirklich gesellschaftsdienlich engagieren“, hieß es in der Mitteilung.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Donnerstag erklärt, dass er „Geisterspiele“ für möglich hält. Nach den jüngsten Beschlüssen der Bundesregierung wäre eine Fortsetzung des Spielbetriebs vom 8. Mai an möglich. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will am 23. April über mögliche Szenarien beraten.

Auch wenn die „Fanszenen Deutschland“ nicht in der Ad hoc-Gruppe Fan-Institutionen und Verbände zu Corona vertreten sind, die sich am Donnerstag mit Vertretern der DFL und des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) austauschten, hat ihre Stimme unter Fußball-Fans Gewicht. Der Zusammenschluss repräsentiert weite Teile der deutschen Ultraszene. An den aktuellen Vorstößen wird besonders die Zahl von etwa 20.000 nur für die Mannschaften und ihre Betreuer benötigten Covid-19-Tests kritisiert. Angesichts des Mangels an solchen Tests in der Bundesrepublik sei eine solche Bevormundung des Fußballs „absurd“. Die Bundesliga sei nicht systemrelevant, Ausnahmen für sie dürfe es deshalb nicht geben.

Der Berufsverband „Akkreditierte Labore in der Medizin“ hatte dieser Befürchtung widersprochen: „Selbst wenn die 36 Vereine ihr Personal alle zwei Tage durchtesten würden mit jeweils 40, 50 Personen, liegen wir unter einem halben Prozent der Testkapazitäten. Das ist in absoluten Zahlen so gering, dass das regional einfach so mitgemacht würde.“ Dem Verband gehören 200 Labore und 900 Fachärzte an. Anders als die „Fanszenen Deutschlands“ hat sich der Zusammenschluss „Pro Fans“ geäußert. Das Verständnis für Geisterspiele habe sich weitgehend durchgesetzt, sagte Sprecher Sig Zelt. Denn finanziell stehe „vielen Vereinen das Wasser bis zum Hals“.