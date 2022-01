Ausfälle bei der Eintracht : Trapp und Kostic mit grenzwertig positiven Corona-Tests

Eintracht-Trainer Oliver Glasner begann die Pressekonferenz am Freitag vor dem Bundesligaspiel beim FC Augsburg mit einer eindeutigen Aussage: „Die Situation hat sich entspannt, alle Spieler mit Corona-Verdacht sind bis auf Danny da Costa wieder fit.“ Keine Selbstverständlichkeit, denn wie alle Klubs der Fußball-Bundesliga sind die Frankfurter Profis der Gefahr ausgesetzt, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Im Lauf des Mediengesprächs allerdings musste der Österreicher eine Einschränkung machen: „Stand jetzt sind alle fit. Was ich am Freitag sage, muss bis Sonntag nicht stimmen.“

Bundesliga Liveticker

Peter Heß Sportredakteur. Folgen Ich folge

Glasner war auf im Internet veröffentlichte Vermutungen angesprochen worden, dass Torwart Kevin Trapp und Filip Kostic positiv auf das Virus getestet worden wären. Seine Antwort fiel ausweichend aus, was er so begründete: „Ich habe ein Stück weit gelernt. In der vergangenen Woche hatte ich eine klare Aussage, die sich dann als falsch herausstellte. Diesmal habe ich nicht so eine klare Aussage, deshalb werde ich keine Wasserstandsmeldung abgeben. Wenn irgendein Spieler definitiv ausfallen würde, dann hätte ich das heute gesagt. Aber bisher gibt es nichts.“

Wenige Stunden später gab es dann doch etwas – und zwar die offizielle Pressemitteilung der Eintracht, in der stand, dass Trapp und Kostic beim Auswärtsspiel in Augsburg an diesem Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) nicht mitwirken werden. Eine PCR-Testung am Freitag habe bei beiden ein grenzwertig positives Ergebnis bei einer milden Symptomatik ergeben. Beiden Spielern gehe es gesundheitlich gut.

Glasner und das Lauterbach-Telefonat

In der Mitteilung begründete die Eintracht die Zurückhaltung Glasners damit, dass zum Zeitpunkt der Pressekonferenz die PCR-Tests noch nicht ausgewertet waren. Die Eintracht gebe grundsätzlich nur noch dann offiziell Auskunft über den Gesundheitsstand der Spieler bei mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Testergebnissen. Dies ist die Konsequenz aus dem Vorfall mit Jesper Lindström, den Glasner vor der Begegnung mit Borussia Dortmund als nicht spielfähig deklariert hatte, dann aber doch eingesetzt werden konnte. Während der Pressekonferenz hatte der Eintracht-Trainer spaßeshalber angekündigt, noch mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach und dem Frankfurter Gesundheitsamt zu telefonieren, um eine Klärung über die Verdachtsfälle im Team zu erlangen.

Corona kann einem Fußballlehrer schon die Laune verderben, Glasner neigt nicht dazu, sich zu beklagen. Aber dass es keine einheitlichen Regelungen gibt und dass die Bundesligaklubs gezwungen sind, Geisterspiele zu veranstalten, raubt ihm die Gelassenheit. Vor allem, dass in manchen Hallen und Sälen mehr Besucher zu kulturellen Veranstaltungen kommen dürfen als Fußballfans in offene Fußballstadien: „Das ist eine Katastrophe, weil es eine politische Entscheidung ist und keine virologische.“ Dass er die Pandemie ernst nimmt und nicht verharmlost, daran lässt Glasner keine Zweifel. „Ich bin extrem vorsichtig. Wenn mich meine Familie einmal besucht, dann lasse ich alle vorher einen PCR-Test machen, obwohl alle Mitglieder geimpft oder genesen sind.“

Mit welchem Personal die Eintracht in Augsburg versuchen wird, den Anschluss an die internationalen Ränge zu halten, ist nicht nur wegen der unklaren Corona-Lage offen. Glasner ließ sich nicht in die Karten schauen, ob zum Beispiel Makoto Hasebe wieder in die Startelf zurückkehrt, nachdem er gegen Borussia Dortmund zunächst auf der Bank gesessen hatte. „Das war Erling Haaland geschuldet“, erklärte der Eintracht-Trainer, der ansonsten ungern auf die Erfahrung und die Übersicht des demnächst 38-Jährigen verzichtet.

Aber den jugendlichen norwegischen Hünen wollte Glasner seinem alten Japaner dann doch nicht zumuten. Auch Augsburg hat viele ausgesprochen physisch starke Spieler, wie Glasner herausstellte. Vielleicht ein Fingerzeig darauf, dass Hinteregger Abwehrchef bleibt. Auf jeden Fall wird jedoch der 20 Jahre alte deutsche Junioren-Nationalspieler Diant Ramaj sein Bundesligadebüt im Tor der Eintracht geben, der im Sommer vom 1. FC Heidenheim an den main wechselte und Frederik Rönnow als Nummer 2 ablöste.