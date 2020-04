DFL-Chef Seifert im Interview : „Es muss möglich sein, Gehälter von Spielern zu deckeln“

Wie geht es mit der Bundesliga in der Corona-Krise weiter? Im F.A.Z.-Interview spricht DFL-Geschäftsführer Seifert über Fehlentwicklungen eines bisher erfolgreichen Systems und die Frage, wie der Profifußball den Rückhalt in der Gesellschaft wiederfinden will.

„So, wie wir die Bundesliga kennen, gibt es sie dann nicht mehr.“ Diese von Ihnen geprägte Warnung, falls die Liga noch monatelang pausieren müsste, schwebt in der Corona-Krise über dem Fußball. Die Bedrohung, die darin liegt, wird von manchen Fans allerdings als Versprechen gesehen – als erhofftes Ende eines „kranken Systems“. Wie konnte es so weit kommen?

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Es ist gar nicht leicht, eine Diskussion über mögliche Fehlentwicklungen in einem System zu führen, das in den vergangenen Jahren derart erfolgreich war wie der Profifußball. Ich meine damit gar nicht die steigenden Einnahmen durch Medienrechte, sondern zu 90 Prozent ausverkaufte Stadien, stabile Einschaltquoten in einer erodierenden Medienlandschaft und eine ungebrochene Sponsorennachfrage. Wenn ein System von so vielen Seiten positive Resonanz bekommt, dann braucht es vielleicht sogar eine echte Krise, um innezuhalten, um sich zu überprüfen. Doch wenn wir jetzt den Mut und die Ausdauer haben, Veränderungen im Profifußball zu denken und auch über eine lange Strecke vorzunehmen, dann kann aus dieser Krise auch etwas Positives entstehen.

Sie selbst schienen zuletzt erstaunt, wie viel Kredit der Fußball in der Gesellschaft verloren hat.

Kommentare in sozialen Medien bewerte ich nicht zu hoch. Aber was mich nachdenklich gemacht hat, sind einige Briefe und Mails, die ich bekommen habe. Daraus sprach eine Abneigung bei einzelnen Menschen, die zeigt, dass es wirklich tiefsitzende Vorbehalte gegenüber dem Profifußball in seiner jetzigen Form gibt. Ich bin immer noch dabei, für mich herauszufinden, woran das liegen kann. Das hat sicher mit dem medialen Gigantismus zu tun, den der Profifußball repräsentiert und den die Medien aus ihm machen. Das hat sicher mit den astronomischen Zahlen zu tun, mit denen wir jeden Tag zu tun haben, obwohl unsere Umsätze im Vergleich zu Dax-Unternehmen überschaubar sind. Aber offensichtlich hat die Bundesliga durch Spielergehälter, Ablösesummen und auch einige Bilder, die sie selbst produziert hat, Stichwort „goldene Steaks“, damit teilweise ein Bild von sich erzeugt, das ein Teil der Menschen nicht akzeptieren kann. Auch ich habe in der Bundesliga genügend Dinge gesehen, erlebt und gehört, die mich nicht unbedingt begeistern.

Der Fußball merkt jetzt, dass er von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht schaffen kann?

Momentan merkt jedes Unternehmen, dass es von Nachfrage, Lieferketten und psychologischen Voraussetzungen abhängig ist, die in einer funktionierenden Gesellschaft vorhanden sein müssen, damit es erfolgreich sein kann. Ich habe schon vor ein paar Jahren gesagt: Eine funktionierende Bundesliga ist kein Naturzustand – und genau das erleben wir jetzt. Wenn aber eine Krise eintritt, müssen wir uns wie jedes andere Unternehmen fragen: Welche Facetten dieser Krise hätten wir vorhersehen können, welche haben uns wirklich überrascht – und bei welchen haben wir es in der Hand, künftig Vorsorge zu treffen.

Und?

Die entscheidende Frage spielt sich für uns nicht nur beim Blick auf die Bilanzen ab. Sie spielt sich auch in Wertefragen ab. Ironischerweise gelten wir unter den europäischen Top-Ligen jedoch als die bodenständigste und am stärksten mit der Gesellschaft verbundene Liga. DFL und Klubs hatten in den vergangenen Jahren schon verschiedene Entwicklungen eingeleitet. Wir haben die niedrigsten Ticketpreise. Die Klubs begrenzen ihr Dauerkarten-Kontingent, damit mehr Menschen die Chance haben, ins Stadion zu gehen. Wir haben eine zeitnahe Free-TV-Berichterstattung. Viele Klubs engagieren sich stark im sozialen Bereich. Und wir haben eine stärkere Verzahnung zum Amateurfußball als viele andere Profi-Ligen.

Das ist so. Aber es hilft Ihnen derzeit trotzdem nicht entscheidend weiter.