Corona-Studie im Stadion : Sie wissen, dass sie bislang fast nichts wissen

Dieses Kernprojekt wird von zwei Begleituntersuchungen flankiert. Eine befasst sich mit dem Verhalten von Zuschauergruppen innerhalb und außerhalb des Stadions: Wie können etwa An- und Abreise sowie Ein- und Auslass optimiert werden? Hier wird die Expertise der Manchester Metropolitan University herangezogen, die schon bei der Erstellung der nun greifenden individuellen Konzepte der Klubs beteiligt war. Mit Aerosolen und ihrer Verbreitung beschäftigt sich ein weiteres Projekt, allerdings nur in geschlossenen Räumen, etwa in den Hospitality- oder Sanitärbereichen oder in den Logen. Was auf den Tribünen passiert, beim Singen oder Schreien, bleibt somit im Detail unerforscht. Meyer verwies auf die methodischen Schwierigkeiten sowie darauf, dass der Verbreitungsweg durch Aerosole zu einem gewissen Grad in der Hauptuntersuchung eingeschlossen sei.

Das vierte Projekt behandelt nicht die Zuschauerfrage, sondern sucht nach einem Weg, PCR-Tests in einem Poolverfahren anzuwenden. Das könnte insbesondere dann wichtig werden, wenn die Auslastung der Testkapazitäten, die auch der Fußball für seinen Spielbetrieb benötigt, im Herbst und Winter weiter steigt.

Die Sprache kam schließlich auch auf Superspreading-Events wie beim Champions-League-Spiel Bergamo gegen Valencia. Das, sagte Meyer, „mahnt uns, vorsichtig vorzugehen und nicht sehr große Schritte zu machen“. Es gehe darum, das Geschehen unter Kontrolle zu haben. Der Weg zu vollen Stadien – er ist nach Meyers Ansicht an einen Impfstoff gebunden: „Das würde ich im Moment so sagen, ja.“