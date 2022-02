Offensive gegen Corona-Regeln : Wie Bundesliga-Klubs gegen Geisterspiele kämpfen

In den Stadien der Fußball-Bundesliga, wie hier in Dortmund, blieben zuletzt viele Plätze frei. Bild: Ralf Ibing / firo Sportphoto / POOL

Seit Wochen schaut die Fußball-Bundesliga, wenn sie an ihre gähnend leeren Stadien denkt, nur noch kopfschüttelnd über die Grenzen. Während hierzulande kurz vor Weihnachten die Ministerpräsidentenkonferenz entschied, aus deutschen Stadien wieder Geisterstadien zu machen, ist bei der Konkurrenz in England, Spanien und Italien die Fußballstimmung längst zurückgekehrt – auch die Kassen klingeln wieder. Die Auslastung der englischen Premier League liegt bei 100 Prozent, die spanische La Liga kommt auf 75 Prozent und die italienische Serie A auf 50 Prozent. Die Bundesliga steht nahezu flächendeckend bei null – nur der Puls der deutschen Fußballmanager steigt immer weiter.

Michael Horeni Fußballkorrespondent Europa in Berlin. Folgen Ich folge

Nach dem jüngsten politischen Beschluss vom 24. Januar, am Geisterspiel-Kurs mindestens bis zum nächsten Treffen am 9. Februar festzuhalten, ist einigen Klub-Verantwortlichen endgültig der Kragen geplatzt. Viele Klubs fühlen sich mittlerweile als Opfer deutscher Symbolpolitik – und gehen nun erstmals während der Corona-Pandemie juristisch in die Offensive. Nicht zuletzt wegen der Ungleichbehandlung im eigenen Land. Am vergangenen Freitag hat RB Leipzig mit dem Gang vor Gericht begonnen. In dieser Woche folgten Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld und der 1. FC Köln mit ihren Klagen gegen die Corona-Verordnung in Nordrhein-Westfalen.