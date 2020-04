Fußball in der Corona-Krise : Hier wird entschieden, ob die Bundesliga weiterspielt

Alle reden mit – wie so oft beim Fußball. Aber wer entscheidet eigentlich? In der Debatte um die Geisterspiele in den Bundesligen hat jedenfalls die Politik das Sagen. Und dennoch fließen Meinungen von anderen wichtigen Stellen in der Corona-Krise mit ein. Die Deutsche Presse-Agentur mit einem Überblick:

Die Bundeskanzlerin: Der Fußball erhofft sich eine Entscheidung beim Video-Gipfel von Angela Merkel mit den Länderchefs am Donnerstag. Bei Geisterspielen will der Bund (wie beim Maskenschutz) eine möglichst bundesweit einheitliche Regelung erreichen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der jüngst noch einen Start am 9. Mai in Aussicht gestellt hatte, sagte zuletzt: „Aber ich würde diesmal nicht allzu viel erwarten. Es wäre sinnvoll, wenn wir nächsten Donnerstag ein Update machen, aber keine zusätzlichen überstürzten Aktionen einleiten.“

Eine Entscheidung, dass die Bundesliga an einem bestimmten Datum wieder starten kann, wird am Donnerstag aber eher nicht erwartet. „Wir rechnen derzeit nicht mit einer Entscheidung über Öffnungen nach dem Gespräch der Kanzlerin mit den MinisterpräsidentInnen morgen“, teilte ein Sprecher des SMK-Vorsitzenden Anja Stahmann am Mittwoch auf SID-Anfrage mit: „Die ganzen Auswirkungen der vorsichtigen Öffnungen werden sich vermutlich erst im Verlaufe der kommenden Woche vollständig abschätzen lassen." Deshalb geht die SMK davon aus, dass es frühestens Anfang Mai einen Beschluss geben wird.

Ministerpräsidenten: Grundsätzlich ist die Umsetzung der Maßnahmen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie Ländersache. Auch ein Sprecher des Bundesinnenministeriums betonte am Montag, die Entscheidung darüber, wer wo spielen und trainieren dürfe, liege bei den Ländern. Falls da unterschiedlich entschieden wird, könnte es auch zu Spielen in weniger als den üblichen 18 Stadien kommen. So hofft Werder Bremen im Falle einer Saisonfortsetzung auf Heimspiele im Weserstadion. Der Abstiegskandidat hält nach den Bedenken von Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) aber auch einen Umzug nicht für vollkommen ausgeschlossen.

Sportminister: Die Sportministerkonferenz hält die Fortsetzung des Spielbetriebes vor leeren Zuschauerrängen „nach wie vor ab Mitte oder Ende Mai für vertretbar“, so die Vorsitzende, Bremens Sportsenatorin Anja Stahmann. Die Sportminister seien sich darin einig, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) für eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebes „strengste hygienische und medizinische Voraussetzungen schaffen, durchsetzen und mit geeigneten Maßnahmen überprüfen“ müsse. Noch kein einheitliches Meinungsbild gibt es offenbar in dem heiklen Punkt der Test-Kapazitäten.

Ein Umlaufbeschluss sollte bis zum Dienstagabend im Bundeskanzleramt vorgelegt werden und als Grundlage für die Beratungen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten dienen. Nach Angaben der „Rheinischen Post“ gab es positive Signale. Das geht aus einer Beschlussvorlage der Runde hervor, die der „Rheinischen Post“der Zeitung vorliegt. „Die SMK hält die Fortsetzung des Spielbetriebes und mithin die Begrenzung des ansonsten entstehenden wirtschaftlichen Schadens in der 1. und 2. Fußballbundesliga für die dort startberechtigten 36 Vereine auf deren Kosten ab Mitte/Ende Mai für vertretbar“, heißt es darin.