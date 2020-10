Corona-Krise und Zuschauer : Das Experiment für die Fußball-Einheit

Der Spieltag zu dreißig Jahren deutsche Einheit an diesem Wochenende war gleichzeitig auch der dritte Corona-Spieltag der Bundesliga dieser Saison. Er war damit auch ein Spieltag deutscher Uneinheitlichkeit. Rein sportlich gesehen, übernahm am Samstagabend passend zu den Einheitsfeierlichkeiten mit RB Leipzig ein Ostklub die Tabellenführung. Ein Klub, wie es ihn ansonsten nicht gibt, weder im Osten noch im Westen. Einer, der wohl auch nur unter den Schmerzen des Einheitsprozesses in dieser Form in Deutschland entstehen konnte.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

In Leipzig und der Region ist „das Konstrukt“ RB für viele Fans längst auch ein Symbol für den schwierigen, aber erfolgreichen Weg, der Dominanz des Westens etwas (Neues) entgegensetzen zu können. Diese Veränderung ist für viele traditionelle Fans im Westen wiederum eine Zumutung, eine jedoch im Vergleich zu den Verwerfungen im Osten geradezu lächerliche, mit der sie aber bis heute nicht klarkommen. Der 4:0-Sieg von RB Leipzig gegen Schalke 04 bringt die Ängste auf den Punkt. Der Traditionsklub aus dem Westen ist abgehängt. RB Leipzig setzt Maßstäbe.