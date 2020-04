Ärger über FC Bayern : „Für so ein Verhalten fehlen mir die Worte“

Neue Solidarität in Zeiten von Corona? Eher weniger. Stattdessen wundert sich Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen über eine Aktion des FC Bayern. Dabei geht es um einen Nachwuchsspieler der TSG und einen Medizincheck in München.

Vor wenigen Wochen zeigten sich die TSG Hoffenheim und Bayern München noch ungewohnt einträchtig auf dem Fußballplatz, als sie nach den Schmähungen von Bayern-Fans gegen Dietmar Hopp beim 6:0-Auswärtssieg der Bayern das Spielen vorzeitig einstellten aus Protest gegen die Wortwahl der Anhänger.

Nun aber gibt es Ärger zwischen den Klubs wegen eines Nachwuchsspielers, wie Sport1 berichtet. Der Hoffenheimer U17-Nationalspieler Armindo Sieb wurde dem Bericht gemäß in der vergangenen Woche in München einem Medizincheck unterzogen, der Grundlage für einen Vertragsabschluss mit den Bayern ist.

Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen zeigt sich nun verwundert, dass der Spieler ausgerechnet in Zeiten der Corona-Krise ohne vorherige Absprache zwischen den Klubs zu dem Test nach München gebeten wurde. „Es ist in diesem Zusammenhang irritierend, dass der Spieler ohne Abstimmung mit uns vom FC Bayern zu einer medizinischen Untersuchung nach München bestellt wurde. Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise mit all ihren Einschränkungen und Herausforderungen fehlen mir für so ein Verhalten die Worte“, sagte Rosen Sport1.

Sieb verpasste durch den Trip nach München zudem unentschuldigt eine Fitness-Trainingseinheit auf dem Gelände der TSG, die kurzfristig anberaumt worden war. Als Rosen von dem München-Ausflug erfuhr, habe er umgehend telefonisch Kontakt zu Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic aufgenommen und darum gebeten, Sieb wieder zurück zu schicken. Die Münchner sollen aber am Termin für den Medizincheck festgehalten haben. Siebs Vertrag in Hoffenheim endet nach der laufenden Saison, weshalb er ablösefrei wechseln kann.