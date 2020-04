Bundesliga trotz Corona-Krise? : Geisterspielplan mit Gänsehautfaktor

Aktualisiert am

Der deutsche Profi-Fußball will die Corona-Saison mit Ruhm und Hygiene beenden. Das DFL-Konzept könnte funktionieren – und doch die Pandemieabwehr unterlaufen. Die Probleme liegen auf der Hand.

Keine schöne Aussicht: Geisterspiele in der Bundesliga Bild: dpa

Noch steht Deutschland international gut da mit seiner Anti-Corona-Politik, aber machen wir uns nichts vor: Garantieren hätte das vor Ausbruch der Pandemie keiner können. Nicht vor und nicht während der exponentiellen Sars-CoV-2-Ausbreitung. Einen Masterplan gibt es nicht, auf Sicht fahren war und ist das Konzept. Mehr verspricht auch das „medizinische Konzept“ nicht, das die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in dieser Woche vorgelegt hat, um den Spielbetrieb wiederaufnehmen und die Bundesliga-Saison wenigstens halbwegs regulär mit Geisterspielen beenden zu können.

Die Frage ist nun: Darf der Profi-Fußball mit seinen 1100 hochbezahlten Spielern an der langen Leine laufen, wenn die Kanzlerin alle anderen am Halsband packt? Und falls ja, falls die Politik die gewünschte Freigabe noch im Mai erteilt, wäre das dann auch einzulösen, was die Corona-Task-Force der DFL unter der Leitung des Nationalmannschaftsarztes und Vorsitzenden der Medizinischen Kommission, Tim Meyer, verspricht: bei den Spielen ein „medizinisch vertretbares Risiko“ zu gewährleisten?

Entscheidend ist neben dem Platz

Einfacher zu beantworten ist die zweite Frage. Das medizinische DFL-Konzept will Risiken minimieren, ausschließen kann sie diese nicht. Eine klare Ansage: Auch im leeren Stadion kann man nur auf Sicht fahren. Und weil Abstand halten und Mundschutz tragen keine Option im Vollkontaktsport Fußball sind, muss man versuchen, mit den verbleibenden anderen Mitteln die Virenausbreitung zu verhindern: Testen, testen, testen – und wenn sich doch einer ansteckt irgendwo, dann ab in die Quarantäne. Entscheidend ist neben dem Platz. In den Stadien und auf den Trainingsplätzen, die außer den Spielern nur ausgewählte Betreuer betreten dürfen, hofft man auf die „engmaschigen“ wöchentlichen Virentests (in englischen Wochen zwei Tests pro Woche). Jeweils einen Tag vor dem Spiel sollen alle Beteiligten einen Rachen- und Nasenabstrich machen lassen. Vor dem Anpfiff hat dann jeder sein Resultat. Reicht das?

Infografik Wie ein Stadion bei Geisterspielen aussehen könnte Vergrößern

Um Risiken ganz auszuschließen, reicht das nicht. Wer sich etwa kurz vor dem Abreise zum Spiel mit dem Virus angesteckt hat, spielt in der sogenannten Latenzzeit der Infektion. Er oder sie spüren noch nichts und haben beste Chancen, im Test nicht aufzufallen, weil die Menge an Erregern im Rachenabstrich bei geringer Viruslast nicht für einen positiven Virusnachweis ausreichen. Das heißt nicht, dass auch andere beim Spiel angesteckt werden. Erst ein paar Tage nach der Ansteckung, aber eben auch schon zwei oder drei Tage vor den ersten Symptomen und womöglich auch kurz vor dem nächsten Test, sind die mit Viren beladenen Tröpfchen und Aerosole aus dem Hals-Nasen-Rachen-Bereich infektiös. Das könnte reichen, um Mannschaftskollegen in der Kabine anzustecken (sofern die Maskenpflicht nicht auf das Verlassen des Spielfelds ausgeweitet wird).

Sehr wahrscheinlich ist das Ansteckungsszenario nicht, aber auch nicht auszuschließen. Trotzdem verspricht die Liga: Kein infizierter Spieler wird auflaufen. Die DFL hofft im Kleinen wie die Kanzlerin im Großen auf das Hygieneverhalten und Risikominimierung ihrer Profis im Alltag. Das ist ein Experiment. Aber auch nicht mehr Experiment als jede andere Maßnahme, die Bundes- und Landespolitiker seit Anbeginn der Pandemie beschlossen haben. Noch mal: Man fährt auf Sicht. Der Moment der Entscheidung kommt allerdings, wenn die Infektion nachgewiesen wird: Nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und den Regeln der jeweiligen Gesundheitsämter, die zu entscheiden haben, wird eine mindestens zweiwöchige Quarantäne fällig. In die Hochrisikogruppe Kategorie 1 gehören alle engen Kontakte zum Infizierten, sie müssten allesamt in Quarantäne. Als enger Kontakt wird behördlicherseits eingestuft, was einem mindestens 15-minütigen Gespräch von Angesicht zu Angesicht entspricht.