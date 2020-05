Neustart nach Corona-Pause : Anpfiff für die Bundesliga am 15. Mai

Falls es jemand vergessen haben sollte: Am Samstag der kommenden Woche wäre die 57. Spielzeit der Fußball-Bundesliga zu Ende gegangen. Ein Satz im Irrealis. Aber dennoch eine Wirklichkeitsform, die auch im Fußball längst zur neuen Corona-Realität geworden ist. Denn was eigentlich das Ende hätte sein sollen, wird nun, offiziell und mit dem Segen der Bundeskanzlerin und der sechzehn Ministerpräsidenten, zu einem neuen Anfang für den Profifußball: Nach einstimmigem Beschluss darf die Fußball-Bundesliga dort weitermachen, wo sie vor über zwei Monaten, am 8. März, mit dem 25. Spieltag aufgehört hat.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Oder, wie es Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch auf der Pressekonferenz nach den politischen Beratungen ganz nüchtern ausdrückte: „Der Spielbetrieb wird unter den genehmigten Regeln erlaubt.“ Noch am Abend kündigte die Deutsche Fußball Liga (DFL) an, dass der Ball schnellstmöglich wieder rollen soll – am 15. Mai, dem Wochenende also, an dem vor der Corona-Unterbrechung das Saisonfinale vorgesehen gewesen war. Darüber informierte das DFL-Präsidium die 36 Profiklubs, die sich an diesem Donnerstag zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zusammenschalten.

Die Politik hatte ihre Freigabe für einen Start in der zweiten Mai-Hälfte erteilt, die Entscheidung über den konkreten Termin aber dem Fußball selbst und damit der DFL überlassen – auch, weil es darüber in der Runde mit der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten zu Differenzen gekommen war. Zwar schien die Präferenz insgesamt klar bei dem schon ursprünglich von der DFL avisierten frühen Termin zu liegen. Einzelne Länder vertraten jedoch offenbar die Interessen „ihrer“ Klubs, die aus Gründen der Wettbewerbsgerechtigkeit lieber eine Woche später gestartet wären. So wurden schon kurz nach der wegweisenden Entscheidung Partikularpositionen diskutiert, ehe das DFL-Präsidium die Linie vorgab. Für Gesprächsstoff an diesem Donnerstag ist gesorgt.

Die Freude und Erleichterung im deutschen Profifußball über das Votum an sich konnte das alles nicht schmälern. „Die Entscheidung ist eine gute Nachricht für die Bundesliga und die Zweite Bundesliga“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. „Sie ist verbunden mit einer großen Verantwortung für die Klubs und ihre Angestellten, die medizinischen und organisatorischen Vorgaben diszipliniert umzusetzen.“ Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandschef des FC Bayern, sprach von einem „Glückstag für den Fußball“, Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, von einem „Gefühl der Dankbarkeit“. Fritz Keller, der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, nannte die Entscheidung einen „Vertrauensbeweis der Gesundheitsbehörden und der Politik, für den wir dankbar sind“. Dieser erste Schritt mache Hoffnung, so Keller, „dass der Fußball sukzessive wieder in den Alltag der Menschen zurückkehrt“.

Für der bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder war es eine „vernünftige Einigung“ in der Fußballfrage. „Wir wissen auch, dass das sehr kontrovers ist. Aber ich halte den Kompromiss für mehr als vertretbar. Ich kann aber nur an eines appellieren: Ich weiß, dass die Verantwortlichen in den Bundesliga-Vereinen alles tun werden, um Sicherheit zu erreichen. Aber es sollten die Spieler, die sich fehlverhalten, auch mit Konsequenzen rechnen müssen.“ Das Verhalten eines Spielers von Hertha BSC in dieser Woche sei ein „schweres Eigentor“ mit Blick auf das Bemühen der Klubs gewesen, die Hygieneregeln einzuhalten, so Söder. Der Ministerpräsident spielte auf das Live-Video von Salomon Kalou an, auf dem zahlreiche Verstöße gegen die von der Liga selbsterstellten Richtlinien zu sehen waren. „Es haben sich nicht nur normale Menschen an Hygienemaßnahmen zu halten, sondern auch diejenigen, die sehr viel verdienen und ein Privileg haben.“

Am grundsätzlichen Einverständnis der Politik, den Profifußball in Deutschland wieder zuzulassen, hatte Gesundheitsminister Jens Spahn schon am Mittwochvormittag wenig Zweifel zulassen wollen. „Wichtig ist, dem Profisport insgesamt eine Perspektive zu geben“, sagte Spahn im ZDF. „Es gibt sehr gut ausgearbeitete Konzepte, wenn die gelebt und umgesetzt werden, kann man mit einem solchen Kontaktsport wieder starten.“