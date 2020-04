Fußball-Pläne in Corona-Krise : „Dann wäre die Bundesliga ein Kollateralschaden“

Die Fußball-Bundesliga kämpft in der Corona-Krise um den Neustart der Spiele. Dabei stellt sie nun ihr Konzept vor. DFL-Chef Seifert wundert die öffentliche Kritik. Gute Nachrichten gibt es für die Klub, was die Finanzen betrifft.

Die finanziell gefährdeten Profiklubs der Fußball-Bundesliga und der zweiten Bundesliga sind trotz der Corona-Kkrise nicht mehr akut von der Pleite bedroht. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat wie erwartet die Mediengelder der Rechte-Inhaber erhalten. Durch die rund 300 Millionen Euro ist die Liquidität der Vereine laut DFB-Boss Christian Seifert bis zum 30. Juni gesichert. Mit lediglich einer Ausnahme, dessen Namen er nicht verraten wolle, seien Vereinbarungen mit den Medien getroffen worden, erklärte Seifert bei einer Video-Pressekonferenz. Das heißt: Die Gelder werden fließen, allerdings unter dem Vorbehalt einer Rückzahlung für den Fall, dass die Saison doch abgebrochen werden muss.

„Wir haben intensive Gespräche geführt, die waren geprägt von Respekt. Klar ist auch: Sollte die Saison nicht wieder starten, greifen gewisse Mechanismen zur Rückzahlung“, sagte Seifert. Ein „besonderer Dank“ gelte dem größten Medienpartner, dem Pay-TV-Sender Sky. Große TV-Partner sind zudem ARD und ZDF sowie Eurosport, der die Rechte an den Internet-Streamingdienst Dazn sublizenziert hat. Es ging um die Zahlung der vierten und letzten Rate der Fernsehgelder. „Es wird möglich sein, den Clubs Liquidität bis 30. Juni zukommen zu lassen“, sagte Seifert. „Erste Zahlungen sollen im Mai kurzfristig ausgelöst werden“, ergänzte er.

Seifert stellte auch das Konzept zu den Geisterspielen vor, mit der der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden soll. Dieses sehe regelmäßige Corona-Tests aller Beteiligten vor. Der Profifußball würde nicht einmal 0,4 Prozent der verfügbaren Testkapazität für sich beanspruchen, so Seifert. Sollte sich die Lage im Lande wieder verschlechtern und ein Engpass an Corona-Tests entstehen, so werde der Profifußball „selbstverständlich zurückstehen“.

Wann es losgehen soll, ist unklar: „Wir haben heute keinen Zeitpunkt definiert“, sagte Seifert nachdem es eine Video-Versammlung aller 36 deutschen Profiklubs gegeben hatte. „Einen Zeitpunkt festzulegen wäre anmaßend.“ Die Politik müsse letztlich die Entscheidung treffen. Das bisher letzte Spiel fand am 11. März statt. „Wann dieser Zeitpunkt sein wird, darüber gab es einige Aussagen und viele Spekulationen. Für uns bleibt entscheidend, was die politisch Verantwortlichen beschließen“, sagte Seifert.

„Deshalb liegt es nicht an uns, einen Starttermin zu beschließen. Wenn es Tag X ist, werden wir bereit sein.“ Zuletzt war unter anderem über den 9. Mai als möglichen Termin für einen Neustart diskutiert worden. Die beiden Spitzenpolitiker Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU) hatten diesen Termin ins Spiel gebracht. „Falls die Politik beschließt, am 9. Mai, dann werden wir am 9. Mai bereit sein“, sagte Seifert.

Die DFL will in der derzeitigen Coronavirus-Pandemie die dritte Liga und die Bundesliga der Frauen finanziell unterstützen. Seifert bestätigte eine Zahlung von 7,5 Millionen Euro. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte bereits am Mittwoch darüber berichtet. „Diese Unterstützungszahlung ist an keine weitere Bedingung geknüpft. Das Präsidium dankt den Champions-League-Clubs für die Initiative zur Bereitstellung des Solidarfonds“, sagte Seifert.

Die vier Spitzenklubs FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen haben zu Beginn der Krise 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um bedrohten Klubs zu helfen. Die dritte Liga ist unter dem Dach des Deutschen Fußball-Bundes organisiert und finanziell hart von der Corona-Krise getroffen. Unter den Klubs gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, ob die Saison fortgesetztwerden soll. Befürchtet wird eine Flut von Insolvenzen.

Seifert wehrte sich gegen Kritik an den Neustart-Plänen. Wie auch andere Firmen in der Corona-Krise sei die DFL ein Unternehmen, „das zurückkehren möchte und irgendwann zurückkehren muss“, sagte Seifert in Frankfurt am Main. Um das Produkt Fußball herzustellen, brauche es eben „gewisse Rahmenbedingungen“. Dafür lege die DFL nun ihre Pläne vor. Wenn es nicht gelinge, ein umsetzbares und genehmigungsfähiges Konzept zu präsentieren, „dann ist das eben so und dann wäre das auch zu akzeptieren“, sagte Seifert.

Die öffentliche Kritik beschrieb der 50-Jährige als „Missgunst“, die ihn überrascht habe. Die Liga müsse sich fragen, warum es bei einigen Menschen wenig guten Willen gegenüber dem Profifußball gebe. Sollte eine Rückkehr in den Spielbetrieb zeitnah nicht möglich sein, müsse klar sein, „dass wir die Bundesliga auch in einigen Monaten nicht spielen werden. Dann wäre die Bundesliga irgendwann ein Kollateralschaden dieser Corona-Krise“, sagte Seifert.

Geisterspiele ohne Zuschauer seien derzeit „die einzige Möglichkeit, die Bundesliga, wie wir sie kennen, am Leben zu erhalten. Ich bitte alle, die sich für die Bundesliga interessieren, dafür um Nachsicht und um Unterstützung“, fügte Seifert hinzu. Fan-Vertreter hatten zuletzt die Bemühungen der DFL um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs kritisiert. Andere Kritiker hatten den Bundesliga-Klubs vorgeworfen, im Rahmen ihres medizinischen Konzepts für den Neustart Corona-Testkapazitäten zu binden, die dann anderen Berufsgruppen nicht zur Verfügung stehen würden.