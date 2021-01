Corona-Fälle beim FC Bayern : Goretzka und Martinez positiv getestet

In der Fußballmannschaft des FC Bayern München gibt es zwei Covid-19-Fälle. Die Mittelfeldspieler Leon Goretzka und Javi Martinez sind vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) positiv getestet worden.

Das teilte Trainer Hansi Flick am Freitagmittag in einer Videopressekonferenz mit. „Sie sind in Quarantäne“, sagte Flick. „Es ist alles soweit abgeklärt mit dem Gesundheitsamt.“ Weitere Details – etwa zu einem möglichen Kontakt mit Mitspielern – nannte er nicht. Das Spiel am Samstag soll stattfinden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Profis des FC Bayern positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Sowohl Serge Gnabry als auch Niklas Süle lagen entsprechende Ergebnisse vor. Aufgrund weiterer Untersuchungen geht man in ihren Fällen aber von einem falsch-positiven Test aus. Damit scheint der Verein bei Goretzka und Martinez nicht zu rechnen. Am Freitag sagte Hansi Flick: „Sie stehen uns nicht zur Verfügung die nächsten Wochen.“ Wenn das stimmt, dürften sie auch nicht mit zur Klub-WM nach Qatar reisen, die für die Bayern am 8. Februar mit dem Halbfinale beginnt.

Am Freitagnachmittag veröffentlichte Goretzka ein Statement auf Twitter. „Corona ist wie Fußball“, schreibt er. „Es reicht ein einziger Kontakt, um alles auf den Kopf zu stellen.“ Er habe sich „jederzeit an die Corona-Regeln gehalten“ und sei dennoch positiv getestet worden. Seinen Post beendete er mit einem Appell: „Bitte schützt Euch, Eure Familie & Dritte. Nur gemeinsam schlagen wir Corona!“

Neben Goretzka und Martinez muss Flick am Samstag auf drei weitere Profis verzichten. Die Franzosen Corentin Tollisso (muskuläre Probleme) und Tanguy Nianzou (Aufbautraining) fallen genauso aus wie der Ersatztorhüter Alexander Nübel, der im Training eine Bänderverletzung im Sprunggelenk erlitten hat und laut Flick drei bis vier Wochen fehlen wird.