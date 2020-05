Probleme des Fußballs : Mit Risiken und Nebenwirkungen

Christoph Breuer ist Universitätsprofessor für Sportmanagement und Prorektor der Deutschen Sporthochschule Köln.

Der Ball rollt wieder – zumindest soll er das bald. Die Stimmung scheint wieder gut zu sein. Während andere Teamsportligen ihre Saison vorzeitig beendet haben, hat die DFL den Weiterbetrieb der Fußball-Bundesliga in Form sogenannter Geisterspiele erreicht. Dies vermeidet strittige Entscheidungen am grünen Tisch, hat aber vor allem handfeste ökonomische Vorteile. So hat sich die Fußball-Bundesliga zu einem veritablen Medienprodukt entwickelt. Dies spiegelt sich auch auf der Einnahmenseite wider. Noch vor wenigen Jahren waren die Erlösquellen Medienrechte, Zuschauer und Sponsoring in etwa gleich stark. Mittlerweile erlöst die Fußball-Bundesliga etwa dreimal so viel aus dem Verkauf von Medienrechten wie aus dem Ticketverkauf. Entsprechend hätten die finanziellen Einbußen im Falle eines Saisonabbruchs etwa 735 Millionen Euro betragen. Nun belaufen sie sich „nur“ auf etwa 240 Millionen Euro.