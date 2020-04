BVB-Chef Watzke im Interview : „Wir müssen mit dem Virus leben, nicht sterben“

Etliche Bundesligaklubs kämpfen um ihre Existenz, trotzdem regt sich bei vielen Anhängern Widerstand gegen ein Comeback der Liga. Was ist da schiefgelaufen?

Wir erleben in dieser Krise, dass der Fußball zumindest in Teilen der Gesellschaft nicht mehr jene Akzeptanz hat, wie wir sie vor Covid-19 hatten. Da hat sich offenkundig etwas angestaut, auf das wir stärker reagieren müssen, als wir es bisher getan haben. Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Goldsteak-Affären sind in der Sache vielleicht harmlos, aber sie haben eine große Symbolik. Fehlverhalten wie dieses und andere Exzesse haben dem Profifußball geschadet. Wir müssen mehr Demut einfordern, von uns allen, von Spielern, Funktionären und Institutionen. Ich glaube, diese Krise ist dafür eine Chance.

Nach Umfragen sind 40 Prozent der Deutschen für einen Saisonabbruch, etwas mehr für ein Comeback. Das Fußball-Land ist gespalten, und das Dilemma ist offensichtlich: Wenn die Liga nicht bald wieder spielt, droht eine Insolvenzwelle. Darf sie weiterspielen, werden das wiederum viele als Sonderregelung für Fußball-Millionäre empfinden. Wie will der Fußball da noch etwas gewinnen?

Ganz sachlich betrachtet: Die Bundesliga in ihrer bisherigen Form wird nicht mehr existieren, wenn wir nicht bald wieder anfangen und die Saison zu Ende bringen. Die Insolvenzszenarien werden – wie in vielen Branchen – massiv sein. Unser aller Job dreht sich aktuell ausschließlich um Existenzsicherung, nicht um Gewinnmaximierung. Über Gewinne werden viele Klubs in der Bundesliga in den nächsten Jahren nicht mehr reden. Es wird für uns in der Krise andererseits aber auch darum gehen, dass wir den Charakter unseres Sports erhalten, der in Deutschland aller Kritik zum Trotz immer noch viel volksnäher ist als in den anderen großen Ligen Europas. Falls die Saison abgebrochen werden muss, wird das zur großen Stunde der 50+1-Kritiker, die dann alles versuchen werden, um den deutschen Fußball auch nach angelsächsischem Vorbild zu organisieren. Diese Entwicklung kann man schon riechen. Mich rufen seit Jahren Leute an, die viele hundert Millionen Euro zahlen wollen, wenn wir denn nur die 50+1-Regel abschaffen – damit sie dann die Mehrheit übernehmen können. Beim BVB ist das komplett ausgeschlossen. Aber je mehr Vereine unter existenziellen Druck kommen, desto eher wird das passieren.

Der Eindruck in der Krise ist bisher, dass der Fußball trotz Corona spielen will – sollte er nicht besser gegen Corona spielen? Die Liga könnte etwa, um die erwähnte Demut zu zeigen, die Einnahmen des ersten Spieltags an Einrichtungen spenden, die Kinder betreuen, die diese Krise ja besonders hart trifft.

Ihre Idee ist absolut überzeugend, doch jetzt kommt das große Aber: Darüber können wir erst reden, wenn wir die Krise überstanden haben. Profiklubs werden in den kommenden Jahren horrende Verluste schreiben, 16 von 18 Klubs sind schon jetzt auf Kurzarbeit. Es gibt nichts mehr zu verteilen. Beim BVB hatten wir in den vergangenen Jahren keinen Cent Finanzverbindlichkeiten. Aber selbst wir werden das nicht mehr ewig durchhalten. Die Krise geht richtig an die Substanz. Doch wenn wir irgendwann wieder mit Zuschauern spielen können und Stabilität erreichen, bin ich für solche Vorschläge nicht nur absolut offen. Dann wird es noch mehr in diese Richtung gehen müssen. Und vergessen Sie nicht: Alle 18 Klubs engagieren sich seit Wochen für unzählige Institutionen, Betriebe, Stiftungen. Ich vermute, dass keine Branche gerade mehr Charity-Projekte anschiebt als der Fußball. Doch jetzt nur etwas zu geben, um in der Öffentlichkeit für den Moment besser dazustehen, diese Gelder dann aber durch staatliche Hilfen auf einem anderen Weg von der Allgemeinheit wieder zurückzubekommen, das wäre nicht richtig. Denn Tatsache ist: Momentan hat ein ganz großer Teil meiner Kollegen nur noch damit zu tun, dass es ihren Klub am 1. Juli oder 1. September noch gibt.