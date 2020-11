Chaos in Hoffenheim : Der Hotspot der Bundesliga

Nach acht Corona-Fällen muss die TSG Hoffenheim vorerst in Quarantäne. Wie aber kam das Virus zum Fußball-Bundesligaklub, der eigentlich akribisch testet, und was bedeutet das nun?

Es ist Deutschlands grünes Bundesliga-Idyll: Zuzenhausen, wo die Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim trainiert und sich den Schliff für das nächste Spiel holt. Zurzeit aber liegen diese Wiesen des Kraichgaus brach. Das Team aus Nordbaden übt zu Hause, so gut es geht – in Cybertrainingseinheiten. „Bis auf weiteres“ haben sich die Profis des Tabellendreizehnten den Corona-Bestimmungen unterworfen. Ihr momentaner Alltag heißt: Quarantäne. Acht positive Fälle in den vergangenen Tagen haben Hoffenheim zum Hotspot der Bundesliga gemacht.

Als Erste meldeten sich am Wochenende ein Mannschaftsbetreuer und der Däne Jacob Bruun Larsen ab; es folgte dessen Landsmann Robert Skov, der vor dem dänischen Länderspiel gegen Schweden am Mittwochabend positiv getestet wurde; genau wie der Israeli Munas Dabbur noch weiter nördlich vor dem Test seiner Nationalelf in Norwegen, der daraufhin abgesagt wurde. Aus der Zuzenhausener Klubzentrale wurden unterdessen die Corona-Infektionen der daheim gebliebenen Spieler Sebastian Rudy, Ishak Belfodil sowie des am Mittwochabend positiv getesteten Kevin Vogt vermeldet, dazu kam ein weiterer Erkrankter aus dem Trainerstab. Acht Fälle binnen weniger Tage – so massiv wie nirgendwo sonst in der Bundesliga hat sich das Virus in den Alltag der Profimannschaft eingemischt.