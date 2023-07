Aktualisiert am

Manchmal schafft es der sehr gläserne Verein FC Bayern doch noch, etwas geheim zu halten. Der Name Christoph Freund war bei den Spekulationen um die Besetzung des vakanten Sportdirektor-Postens in den vergangenen Wochen jedenfalls nicht aufgetaucht.

Womöglich liegt das daran, dass der 46 Jahre alte Österreicher auf den ersten Blick so gar nicht ins Anforderungsprofil der Münchner passt, bei denen er am 1. September antritt. Bei seinem aktuellen Arbeitgeber RB Salzburg hatte er eher selten mit Spielertransfers in jener Tragweite, wie sie der FC Bayern meist vornimmt, zu tun. Dafür umso häufiger mit Talenten, die er auf der ganzen Welt fand, im Klub weiterentwickelte und die später teuer verkauft wurden. Zu seinen Entdeckungen gehören unter anderem die heutigen Bayern-Spieler Dayot Upamecano und Sadio Mané sowie Erling Haaland von Manchester City.

Freund ist gut vernetzt

Aber vermutlich ist es genau diese Expertise, die die Bayern bei der Suche nach einem Nachfolger für Hasan Salihamidžić auf Freund gebracht hatte. Die besten Spieler in Europa sind mittlerweile unbezahlbar, und bei den zweitbesten stimmt oft das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Dass nun einer kommt, der mit Scouts auf der ganzen Welt vernetzt ist und mehr Augenmerk auf die Arbeit am Campus legt, könnte ein Teil der Lösung sein.

Freund startete 2006 als Teammanager bei RB Salzburg. Mit der Verpflichtung von Ralf Rangnick als Sportdirektor 2012 begann eine neue Ära. Der zum Sportkoordinator beförderte Freund musste erst von der Strategie des Deutschen überzeugt werden. Er habe ihn „angeguckt wie ein Auto. ,Ralf, wir sind eine Skifahrernation‘, hat er gesagt“, erzählte Rangnick der österreichischen Zeitung „Der Standard“.

Freund hat sich dann aber doch aufgemacht, um den Markt zu sondieren. Als er Rangnick 2015 beerbte, hatte er das Modell längst verinnerlicht. Noch beeindruckender als die Erfolge in Freunds Ära als Sportdirektor beim österreichischen Serienmeister ist das Transferplus in Höhe von 400 Millionen Euro.

Vor einem Jahr hatte Freund ein Angebot von Chelsea abgelehnt. Als nun die Bayern anklopften, war ihm klar, „dass ich diese neue Herausforderung annehmen möchte“. Trainer Thomas Tuchel hatte über seinen künftigen Chef nichts zu sagen, „weil es nicht in meiner Entscheidung lag“ – und er noch nie mit ihm gesprochen habe.