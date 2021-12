Zehn Jahre Freiburg-Trainer : Was den Fußball-Humanisten Streich ausmacht

Seit genau zehn Jahren ist Christian Streich Trainer beim SC Freiburg – und wird nicht nur dort geliebt. Er wurde in dieser Zeit weit über sein Fach hinaus bekannt. Was macht Streich so besonders?

In verlässlicher Regelmäßigkeit sind während der vergangenen zehn Jahre kleine Schnipsel aus den Pressekonferenzen von Christian Streich in den sozialen Netzwerken verbreitet worden. Hundertausendfach. Weil diese Gedanken oft als interessante Kommentare zum Weltgeschehen taugen, als kluge Einwürfe eines überzeugten Humanisten. Oder weil sie lustige Gedanken und Beobachtungen enthalten, formuliert in einer seltenen Sprache, die sich wohl am besten als „Freiburger Großstadtbadisch“ beschreiben lässt. Wer die wöchentlichen Journalistenrunden vor den Spielen des SC Freiburg jedoch in voller Länge hört, der bekommt in dem knapp einstündigen Austausch eine Art Fußballpodcast auf allerhöchstem Niveau zu hören, angefüllt mit einem faszinierenden Gefühl: Christian Streichs Liebe zum Fußball.

Ein kleiner Kreis von Berichterstattern stellt Fragen über Taktiken, Systeme, nächste Gegner, vergangene Spiele, manchmal auch zur Lage der Bundesliga oder des Weltfußballs. Der 56 Jahre alte Trainer hört gut zu. Wo Kollegen vorgefertigte Satzbausteine zusammensetzen, denkt er ernsthaft nach, um ebenso ehrliche wie gehaltvolle Antworten geben zu können. Mitunter werden einzelne Bewegungen von Profis aufgeschlüsselt, die entscheidend für eigene Treffer oder Gegentore waren. Es geht um Entwicklungen der Spieler, die Bedeutung von Videoanalysen und das Innenleben eines ganz besonderen Fußballklubs. Selbst versierte Fachleute erhalten hier überraschende Einblicke in das Spiel und die komplexe Arbeit in der Bundesliga.