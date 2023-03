Borré kehrt für den verletzten Lindström in die Startelf der Eintracht zurück. Doch neben dem nächsten Liga-Spiel beschäftigt die Frankfurter der Fan-Ausschluss in Neapel. Der wird nun zum Fall für die Justiz.

Rafael Borré Stammspieler? Das war der Fall, als Sturmkollege Randal Kolo Muani noch nicht für die Eintracht auf Torjagd gegangen ist – also in der vergangenen Saison. In dieser Spielzeit hat der Mann, der den entscheidenden Elfmeter im Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers verwandelte, dem Treiben der Frankfurter Spielkameraden zumeist und zunächst von der Bank aus zugeschaut.

Ralf Weitbrecht Sportredakteur.

Damit ist jetzt Schluss. Zumindest an diesem Samstag, wenn sich der wieder und noch immer im Abstiegskampf steckende VfB Stuttgart in der mit 50.000 Besuchern ausverkauften Frankfurter Arena vorstellt (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky), wird Borré in der Startelf stehen. Und auch am Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN), wenn in der Champions League das Rückspiel in Neapel ohne Eintracht-Frans stattfindet, wird der Kolumbianer zu den elf Auserwählten gehören.

Trainer Oliver Glasner hat sich früh festgelegt, wer anstelle des für mehrere Wochen wegen einer Sprunggelenkverletzung ausfallenden Jesper Lind­ström den offensiven Dänen ersetzen soll. „Borré hat es sich mehr als verdient“, sagte der Frankfurter Fußballlehrer am Donnerstag über die logische Nominierung des Südamerikaners. „Er ist immer voll motiviert, immer für ein Tor gut – und immer im Dienst der Mannschaft“, lobte Glasner seinen 27 Jahre alten Angreifer.

Borrés Qualitäten

In der zurückliegenden Bundesligasaison, als Borré fast durchgängig erste Wahl war, hat er acht Tore erzielt und sechs Assists beigesteuert. In dieser Spielzeit, in der sich einer der „Helden“ von Sevilla bislang erst dreimal von Beginn an behaupten durfte und 18 Mal nicht über kürzere Einsätze hinausgekommen ist, stehen zwei Tore in seiner persönlichen Statistik.

„Rafa wird eine tolle Leistung bringen“, sagte Glasner zwei Tage vor dem Wettstreit mit den Schwaben. Dass Lind­ström ausfällt, „ist bitter für ihn und bitter für uns“, so der Trainer. Andererseits war Glasner bestrebt, Borrés Qualitäten und Unterschiede zu Lind­ström herauszustellen. „Er ist mehr der Stürmer als Jesper. Er hat mehr Killerinstinkt im Strafraum.“

Gegen den VfB könnten besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten im Torabschluss hilfreich sein. Denn Glasner sprach beim Blick auf die kommende Punktspielaufgabe mit Hochachtung von den Stuttgartern – also so, wie es der Trainer eigentlich immer mit dem jeweiligen Gegner hält. Glasner lobte eine Vielzahl von VfB-Spielern und äußerte sich insgesamt sehr wohlgefällig über „Speed, Tempo, Robustheit und fußballerische Qualität“.

Kurzum: Der aktuelle Tabellenplatz 15 mit lediglich 19 Punkten spiegele keineswegs das wahre Leistungsvermögen der Stuttgarter wider. Das findet im Übrigen und natürlich auch Glasners Kollege Bruno Labbadia. Der Südhesse, der zum zweiten Mal schon den Trainerposten beim VfB innehat, hat seine Mannschaft vor der Begegnung mit der Eintracht starkgeredet. „Ich spreche der Mannschaft weiter gut zu, sowohl in Einzel- als auch in Gruppengesprächen. Ich habe in diesem Job gelernt. Wenn es nicht so läuft, musst du sofort resetten und immer in Lösungen denken.“

Kein Kopfzerbrechen

Pläne schmieden, um Lösungen zu finden: Das machen sie alle in der Bundesliga – und Glasner natürlich auch. Der 48 Jahre alte Trainer könnte sich jetzt schon den Kopf darüber zerbrechen, wie er ohne den gesperrten Randal Kolo Muani und den verletzten Lindström das scheinbar Unmögliche möglich machen und mit seiner Mannschaft doch noch ins Viertelfinale der Champions League einziehen will.

Doch er macht es nicht. „Das Spiel ist noch weit weg. Wir denken nur an Stuttgart.“ Auch denkt der Coach aktuell nicht daran, sich über seine Zukunft den Kopf zu zerbrechen. Dass ihm der Verein ein neues Vertragsangebot mit einer Langfristperspektive unterbreitet hat, schmeichelt und ehrt ihn.

„Ich sehe es als Anerkennung für unsere Arbeit im gesamten Trainerteam“, sagte Glasner. Die Notwendigkeit, sich sofort mit dem Angebot zu befassen, sieht der Trainer nicht. „Ich habe ja keinen Riesendruck. Der Fokus liegt jetzt aufs Sportliche“, sagte der noch bis Mitte 2024 vertraglich gebundene Trainer. „Wir werden vielleicht in der Länderspielpause das eine oder andere Gespräch führen.“

„Den haben wir abgesagt“

Gespräche mit Vereinsvertretern aus Neapel wird es in der kommenden Woche nicht geben. Die Eintracht hat am Donnerstag nun auch schriftlich mitgeteilt bekommen, dass Frankfurter Fans beim Champions-League-Spiel am Vesuv unerwünscht und nicht erlaubt sind. „Alles, was wir schon am Dienstag gesagt haben, hat weiter Bestand“, sagte Vorstand Philipp Reschke im Proficamp. „Aus dem Konjunktiv ist der Indikativ geworden.“

Zugegangen ist den Verantwortlichen der entsprechende Bescheid durch die Präfektur von Neapel, vergleichbar dem Frankfurter Polizeipräsidium. Rund um das Spiel „wird es keine Kommunikation zwischen Eintracht Frankfurt und SSC Neapel geben“, sagte Reschke. Keine Delegationsreise wie sonst üblich bei Auswärtsspielen im Europapopkal. Und damit auch kein Lunch am Vorabend. „Den haben wir abgesagt. Es gibt keine Veranlassung, dort hinzufahren – außer Arbeit.“

Reschke wird „für alle Fälle“ nach Neapel fliegen, ebenso Markus Krösche, der Sportvorstand. Vorher schon wird die einstweilige Verfügung auf den Weg gebracht, die Reschke und die Eintracht im Zusammenspiel mit ihren beauftragten Rechtsanwälten „im Schnellverfahren“ auflegen will. Danach wird ein Hauptverfahren angestrebt. Mit einem Ergebnis über die Rechtmäßigkeit des Zuschauerausschlusses Frankfurter Fans wird in zwei bis drei Jahren gerechnet.