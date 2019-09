Der BVB zermürbt sich selbst : „Da mache ich mir Sorgen“

Borussia Dortmund als Meisterkandidat? Derzeit jedenfalls laufen die Spiele in der Bundesliga nicht wie vom BVB erhofft – was nach der Debatte um die Mentalität nun ein anderes Thema auf die Agenda bringt. Was ist nur los?

Krisen sind mitunter ein recht mysteriöses Phänomen. Stimmungen und diffuse Empfindungen können nicht nur in Gesellschaften oder an den Börsen in unerwartete Dynamiken von erstaunlicher Wucht münden. Im Moment ist ein Vorgang dieser Art in der Fußballstadt Dortmund zu beobachten, wo Lucien Favre nach dem 2:2 des BVB gegen Werder Bremen sagte, dass seine Mannschaft „eigentlich nicht schlecht“ gespielt habe.

Bundesliga Liveticker ANZEIGE

Zwei starke Teams hatten dem Publikum ein wunderbar intensives Fußballspiel präsentiert, beide Mannschaften wurden am Ende von ihren Fans gefeiert, doch bei den Dortmundern geriet nach dem Abpfiff ein seltsamer Prozess der Selbstzerfleischung in Gang. Sie überschütteten sich mit so ziemlich allen Vorwürfen, die auf der Liste mit den gängigsten Erklärungen für Misserfolg im Fußballsport auftauchen; man konnte nur staunen über diesen BVB.