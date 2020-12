Trainer Edin Terzic : Den BVB im Herzen

Eine besondere gegenseitige Vertrautheit war zu spüren, als Michael Zorc am Montagmittag den neuen Trainer von Borussia Dortmund vorstellte, der in Wahrheit alles andere als neu ist. Edin Terzic ist seit seiner Kindheit BVB-Fan, im Alter von neun Jahren war er erstmals im Stadion, vor mehr als sieben Jahren unterschrieb er einen Arbeitsvertrag bei seinem Herzensverein. Und zuletzt gehörte er zum Assistententeam des am Sonntag entlassenen Lucien Favre.

„Ich bin auch ein Produkt von Borussia Dortmund“, sagte der 38 Jahre alte Fußball-Lehrer, der bis zum Saisonende als Chefcoach für die Profis beim Revierklub verantwortlich sein wird. Er habe „nicht gewagt, davon zu träumen, jemals in so einer Position für den BVB zu arbeiten“, berichtete er, und Zorc schilderte wie ein alter Mentor Anekdoten von früher: „Ich weiß noch, wie du hier bei mir gesessen hast, wie du von einem Angebot erzählt hast, ins Ausland zu gehen.“ Es sei „klar“ gewesen, erzählte Zorc, dass der BVB seinem ambitionierten Mitarbeiter so eine Chance „nicht verwehren“ könne.