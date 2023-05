Der Wunsch, den Edin Terzic zwei Tage vor dem Bundesligafinale formuliert, wird unerfüllt bleiben, und selbstverständlich weiß der Trainer von Borussia Dortmund das auch. Aber einen Versuch, den Nebenschauplätzen zu entkommen, unternimmt er trotzdem. „Es wäre echt schön, wenn ihr jetzt nicht mehr über mich redet oder über die Situation, sondern über das, was jetzt ansteht“, sagt er bei der Pressekonferenz mit dem Vorsatz, die Aufmerksamkeit auf den kommenden Gegner und das finale Spiel gegen Mainz 05 an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) lenken zu können.

„Jetzt ist es so, dass es null Komma null darum geht, was ich gerade fühle, sondern darum, was ich der Mannschaft geben kann.“ Eine gewisse Beharrlichkeit gegenüber Ärgernissen und Widerständen gehört schließlich zu den zentralen Motiven dieser Bundesligasaison des BVB, die der Klub erstmals nach elf Jahren Münchner Dauerherrschaft als deutscher Meister abschließen könnte.

Irgendjemand stellt dann freundlich die Frage nach den Mainzern, die als letzte Hürde vor der schwarz-gelben Glückseligkeit überwunden werden müssen. Aber interessanter sind eben doch dieser Tabellenführer und sein Trainer, der schaffen könnte, woran Thomas Tuchel, Peter Bosz, Lucien Favre und Marco Rose während der vergangenen zehn Jahre gescheitert sind: den ziemlich komplizierten, manchmal gelähmten und hadernden, jetzt aber aufgeblühten BVB zum Bundesligatitel zu führen. Auch wenn kritische Geister einwerfen, dass diese seltene Chance auf die Meisterschaft viel mit der Schwäche des FC Bayern zu tun hat, sind die 73 Punkte, die das Team mit einem Sieg am Samstag gesammelt hätte, schon auch ein Zeichen der Stärke.

„Wir haben uns sehr stabilisiert“

Nur zwei Mal konnte der BVB seit der Meisterschaft 2012 die 70-Punkte-Marke erreichen, und das Jahr 2023, in dem der Klub sämtliche Heimspiele gewonnen hat und mit deutlichem Abstand die beste Mannschaft war, ist ohnehin meisterwürdig. „Wir haben uns sehr stabilisiert in den Abläufen, haben die Höhe der Pressingzone etwas angepasst, besonders in den Heimspielen eine höhere Effizienz vor dem gegnerischen Tor“, erwidert Terzic routiniert auf die Frage nach den Gründen, deren Kern jedoch anderswo liegt.

Dieser eigensinnige Kader, der lange nach der richtigen Haltung für so einen Titelcoup suchte, und der Trainer sind zu einem funktionierenden Erfolgsgebilde zusammengewachsen, das eben nicht nur Meister werden würde, weil die Bayern Probleme haben. Jenseits der gehaltvollen Facharbeit hat sich Edin Terzic zu einem geschickt navigierenden Kapitän für die Reise durch eine unübersichtliche Landschaft unterschiedlicher Gefühle entwickelt, deren letzte Etappe nun ansteht.

Mehr zum Thema 1/

Es gibt etliche dieser Terzic-Momente, in denen der Trainer nicht mehr zuvorderst der Trainer als öffentliche Figur und Verantwortlicher für irgendetwas ist, sondern einfach der Mensch dahinter. Er formuliert dann oft einfache Worte und Gedanken, die hängenbleiben, die eine tiefere Ebene erreichen. Als die Meisterschaft Ende April nach einem 1:1 in Bochum verlorenzugehen drohte, weil der Spielleiter ein klares Elfmeterfoul nicht einmal am Bildschirm überprüfte, erzählte Terzic von einem Besuch in der Schiedsrichterkabine, wo er gesagt habe: „Ich entschuldige mich für meinen Ton, ich entschuldige mich für meine Emotionen, aber (…) es ist für uns eine einmalige Chance, es ist vielleicht für mich eine einmalige Chance in meinem Leben, so nah an die Meisterschaft zu kommen.“ Das war keine bloße Schelte, sondern die dringende Bitte, verantwortungsvoll mit einem Menschen umzugehen, der träumt und hofft, was weit über die Schiedsrichter­kabine hinaus wirkte.