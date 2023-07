Aktualisiert am

Der bekennende Christ Felix Nmecha soll beim BVB Jude Bellingham ersetzen. Fans protestieren, doch die Klubführung ist überzeugt, dass der Profi „kein transphobes oder homophobes Gedankengut in sich trägt“.

Könnte auch bei der EM in Deutschland im Kader der Nationalmannschaft stehen: BVB-Zugang Felix Nmecha Bild: Reuters

Teil der ewigen Rituale des Fußballbetriebs sind sommerliche Kontroversen über die Neuzugänge der Vereine, mit denen die vielen Tage ohne Wettkampffußball überbrückt werden. Besonders reichhaltig ist nun der Debattenstoff, den Felix Nmecha liefert, der für eine Summe von angeblich bis zu 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund wechselt und der eine klaffende Leerstelle füllen soll: Der 22 Jahre alte Nmecha ist als Nachfolger des zu Real Madrid abgewanderten Jude Bellingham vorgesehen – eine Aufgabe, die ihm nicht jeder zutraut.

In 46 Bundesligapartien für Wolfsburg hat der in Hamburg geborene Sohn eines Nigerianers und einer Deutschen drei Tore geschossen und sieben vorbereitet, was auf den ersten Blick nicht wie die Bilanz eines würdigen Bellingham-Nachfolgers klingt, doch Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl sagt: „Felix Nmecha ist ein schneller, technisch versierter und physisch starker Spieler, der unser Mittelfeld durch sein Profil sowohl offensiv als auch defensiv bereichern wird.“