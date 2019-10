Dauerdruck auf Trainer : Das Hauptproblem von BVB und Bayern

Das ist doch mal eine positive Nachricht – und nach den Eindrücken der vergangenen Tage auch noch eine überraschende: Die Trainer der Fußball-Bundesliga haben derzeit die sichersten Arbeitsplätze seit 20 Jahren, auch wenn der Begriff „sicher“ in diesem Zusammenhang vermutlich nicht die geschickteste Wortwahl ist. Zumindest zeichnete sich am neunten Spieltag noch kein akuter Rauswurf oder Rücktritt eines Coaches ab – auch wenn man sich beim FC Augsburg nicht so ganz „sicher“ sein konnte. Neun Spieltage in der Bundesliga ohne Trainerwechsel hatte es zuletzt in der Saison 1999/2000 gegeben. Damals wurde Jörg Berger am 19. Dezember 1999 nach dem 17. Spieltag bei Eintracht Frankfurt entlassen und durch Felix Magath ersetzt.

Bundesliga Liveticker

Niko Kovac hat zurzeit einen anderen Eindruck von der Situation für Trainer. Am Freitag richtete er einen flammenden Appell an mehr oder weniger alle Beteiligten, doch besser mit den Trainern umzugehen und ihnen mit mehr Respekt zu begegnen. Als man schon glauben musste, der Bayern-Coach würde über seine eigene Situation reden, arbeitete der sich generell an der aktuellen Lage in der Liga ab. Dass bei mehreren Vereinen bereits nach acht Bundesliga-Spieltagen auf die Trainer losgegangen werde, habe „nicht allzu viel mit Respekt zu tun“, sagte Kovac: „Das ist eine Tendenz, und ich finde, das ist keine gute Tendenz.“