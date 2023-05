Aktualisiert am

Der BVB nutzt die Gunst der Stunde: Nach dem Sieg in Augsburg geht die Borussia mit zwei Punkten Vorsprung vor den Bayern ins letzte Heimspiel der Saison gegen Mainz.

Marco Reus kniete nieder, als der Schlusspfiff ertönt war, und trommelte wild auf den Rasen der Augsburger Fußballarena. Im Spätherbst seiner Karriere ist für den Dortmunder Altstar der erste deutsche Meister-Titel greifbar nah gekommen.

Sein Team nutzte die Vorlage, die der FC Bayern tags zuvor mit seiner 1:3-Niederlage gegen RB Leipzig geliefert hatte, und übernahm am vorletzten Spieltag der Bundesliga durch einen 3:0-Erfolg beim FC Augsburg die Tabellenführung. Mit zwei Punkten Vorsprung geht die Borussia nun ins abschließende Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) gegen den FSV Mainz 05. Es könnte ein kompliziertes Spiel werden, doch wie man eine solche mental fordernde Aufgabe erledigt, hat der BVB in Augsburg üben können. Leicht von der Hand ging ihm der Erfolg nicht.

„Wir haben einen Riesenschritt ge­macht“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im DAZN-Interview nach dem Sieg. „Die Euphorie in Dortmund wird riesig sein, wir werden sie aufsaugen und mitnehmen.“ Zu sehr wollte sich der ehemalige Kapitän jedoch nicht mitreißen lassen: „Wir brauchen noch einmal 90 Minuten. Das dürfen wir uns jetzt nicht mehr nehmen lassen!“

Es hatte zunächst nur eine Richtung im Spiel des BVB gegeben, der ein Drittel des ausverkauften Augsburger Stadions (30.660 Plätze) hinter sich wusste; die gelben Trikots sah man in fast allen Blöcken aufleuchten. Die Borussia, die auf ihren Spielmacher Jude Bellingham wegen einer Knieverletzung verzichten musste, wollte sich nicht mit Geplänkel im Mittelfeld aufhalten. Innenverteidiger Mats Hummels zirkelte bevorzugt mit dem Außenrist die Bälle in die Spitze, wo sie Julian Brandt, Karim Adeyemi und Donyell Malen aufnahmen.

Spiel auf ein Tor

Es entwickelte sich also eine einseitige Partie, deren Statik sich noch weiter Richtung BVB verschob, als in der 38. Minute der Augsburger Felix Uduokhai den Dortmunder Donyell Malen kurz vor dem Strafraum ausbremste. Nicht brutal, eher rücksichtsvoll, doch aus einer Position, die Schiedsrichter Tobias Welz nach Sichtung der Videoaufzeichnung als die des letzten Mannes und die Tat deshalb als Notbremse interpretierte. Die Folge war ein Platzverweis für Uduokhai, der FC Augsburg hatte dadurch nur noch zehn Spieler auf dem Platz.

Trainer Enrico Maaßen opferte umgehend einen Stürmer, Kelvin Yeboah, für Maximilian Bauer, einen Defensivspezialisten. Tomas Koubek im FCA-Tor war hinreichend beschäftigt, er wirkte sicher und hatte einmal Glück, als Niklas Süle an den Pfosten köpfte (40.).

Der BVB musste in der zweiten Halbzeit zunächst einen anderen Ansatz wählen, da der FC Augsburg sich verschanzte, um den einen Punkt zu holen, der ihn vom Abstiegskampf am 34. Spieltag ferngehalten hätte. Wie im Handball um den Kreis herum spielte sich Dortmund am FCA-Strafraum fest, es gab keine langen Bälle mehr, nur noch kurze Pässe, um die dicht stehenden Schwaben auseinander zu spielen. Es entwickelte sich ein Ringen um die entscheidende Idee mit Blick auf die Uhr und verbunden mit der Achtsamkeit, dem dezimierten Gegner möglichst keine Konter zu gestatten.

Die gab es dennoch. Und kaum dass der FC Augsburg sich mal kurz vors Dortmunder Tor gewagt hatte und in den eigenen Strafraum zurückgekehrt war, beging er in Person des eingewechselten Maximilian Bauer einen fatalen Fehler, den Sébastien Haller mit einem Präzisionsschuss zum 1:0 (59. Minute) nutzte. Direkt vor der schwarz-gelben Fankurve, die in Ekstase geriet.

Meisterliche Selbstsicherheit brachte dieser glückliche Abschluss dem virtuellen Tabellenführer nicht ein. Augsburg wechselte mutig offensiv, und eine Minute nachdem er ins Spiel gekommen war, tauchte der französische Stürmer Irvin Cardona aussichtsreich vor Dortmunds Torhüter Gregor Kobel auf (62.), der 2018/19 ein halbes Jahr als Hoffenheimer Leihgabe in Augsburg zugebracht hatte. Der Schweizer lieferte seine beste Parade.

Die Gefahr, der sich der BVB ausgesetzt sah: sich einen Strafstoß einzufangen durch eine ungeschickte Aktion oder ein Handspiel im Strafraum. In der 80. Minute brachte BVB-Coach Edin Terzic Marco Reus ins Spiel, um es zu stabilisieren. Die richtige Entscheidung: Der BVB kreierte wieder Chancen, Marco Reus bereitete das 2:0 von Haller vor (84.). „Es ist unglaublich. Niemals hätte ich vor sechs Monaten gedacht, dass ich in dieser Situation sein würde“, sagte der überglückliche Doppeltorschütze, der wegen einer Krebserkrankung monatelang hatte pausieren müssen.

Die Dortmunder Fankurve besang danach schon ausgiebig die Meisterschaft, was Julian Brandt in der Nachspielzeit noch zum 3:0 inspirierte. Den Dortmundern steht nun eine Woche bevor, auf die sie mehr als zehn Jahre gewartet hatten. „Wir brauchen noch einmal 90 Minuten. Das dürfen wir uns jetzt nicht mehr nehmen lassen!“, sprach Kehl aus, was alle dachten.