BVB-Trainer Rose stinksauer : „Seit Anfang der Saison nagelt Didi Hamann gegen uns“

Diesen Fußballabend durchzog eine breite Spur der Übellaunigkeit. Trotz des nur auf den ersten Blick nach Dominanz aussehenden 3:0-Sieges von Borussia Dortmund, dem Bundesligazweiten, gegen die Spielvereinigung Greu­ther Fürth, den Bundesligaletzten, legte sich BVB-Trainer Marco Rose mit Dietmar Hamann, dem ehemaligen Nationalspieler und Experten des übertragenden Fernsehsenders Sky, an. Roses Vorwurf an den bayerischen Analytiker: Hamann rede den BVB notorisch schlecht.

Der hatte den Dortmundern nach dem mühsam zusammengestoppelten Erfolg „schwere Kost“ attestiert. Was punktgenau stimmte. Hamanns Zusatz, „wie schon die ganze Saison“, zielte indes an der wechselhaften Wirklichkeit vorbei. Schließlich kämpften sich die Westfalen am Mittwochabend zu ihrem 24. Sieg in diesem Kalenderjahr durch – eine vereinsinterne Bestmarke, die, bei aller gelegentlichen Enttäuschung vor allem über das frühe Aus in der Champions League, auf eine positive Kontinuität deutet.

Rose aber war trotz des mühsam herbeigeführten Sieges durch zwei Treffer des Norwegers Erling Haaland per Handelfmeter und per Kopfball sowie ein ansehnliches Tor durch Malen unzufrieden und ungehalten zugleich über einen Abend, den ihm auch ein Teil der 15.000 Zuschauer mit lautstarken Pfiffen gegen die Leistung des eigenen Teams vergällt hatte. So wurde Hamann auch zu Roses Blitzableiter – mit Bemerkungen wie: „Seit Anfang dieser Saison nagelt Didi Hamann gegen uns!“

So unbedeutend die Auseinandersetzung zwischen den beiden im Grunde ist, spiegelte sie doch die schlechte Gesamtstimmung an diesem grauen Fußballabend. Auch die Fürther beklagten sich lautstark. Und das nicht zu Unrecht. Schließlich fragten sie sich nicht allein, warum der kurz zuvor wegen unsportlichen Verhaltens vor einem Dortmunder Freistoß verwarnte Jude Bellingham, der sich beim Postieren der Fürther Mauer sichtbehindernd vor Torhüter Burchert postiert hatte, nicht wenig später die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Schlager vorgehalten bekam.

Der gefrustete Engländer war in den Fürther Christiansen gerauscht, traf dabei Ball wie Gegenspieler und war deshalb ein Kandidat für einen frühen Platzverweis. Der neuernannte FIFA-Schiedsrichter aber ließ den Dortmunder davonkommen, der nach der Pause zum Selbstschutz in der Kabine blieb und von Dahoud ersetzt wurde.

Die Fürther Verantwortlichen, Sportgeschäftsführer Rachid Azzouzi und Trainer Stefan Leitl, reagierten erzürnt auf Schlagers Milde. Azzouzi sprach aus der Sicht des Außenseiters gleich für alle Fürther, als er hervorhob: „Wir wären vom Platz geflogen, zu 95 Prozent wäre das bei uns eine Gelbe Karte und dann auch Gelb-Rot gewesen. Aber wenn es gegen Fürth geht, redet kein Mensch darüber.“

Die dem Herbstmeister FC Bayern mit sechs Punkten Abstand hinterherhechelnden Dortmunder wirkten am Mittwoch in keinem Moment wie ein veritabler Herausforderer des Champions. Das heißt so lange nichts, wie der BVB analog zum FC Bayern auch mit seinen unscheinbaren Auftritten erfolgreich bleibt. Der vom Mittwoch war aber an Selbstgenügsamkeit kaum zu übertreffen.